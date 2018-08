Mega-Panne bei Trapp-Transfer: Eintracht Frankfurt postet Wechsel-Video zu früh

Mit einer misslichen Video-Panne hat Eintracht Frankfurt die Rückkehr von Torhüter Kevin Trapp quasi vorweggenommen. Die Hessen posteten am Freitagmorgen ein Video, in dem auch der 28-Jährige selbst zu Wort kam und sich über sein Comeback in Frankfurt freute. Kurze Zeit später löschte der DFB-Pokal-Sieger das Video wieder.