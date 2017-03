Khedira oder Kaiser? RB Leipzig baut die Startelf um

Leipzig. Eine Sorge ist RB-Trainer Ralph Hasenhüttl schon jetzt los. Beim Auswärtsspiel gegen den FC Bayern München in der kommenden Saison wird Xabi Alonso die Gäste nicht noch einmal nach allen Regeln der Kunst auseinandernehmen. Der Spanier erklärte am Donnerstag sein Karriereende im kommenden Sommer. „Für die Konkurrenz ist das sehr angenehm, für die Bayern schade“, so Hasenhüttl. Alonso sei auf seiner Position einer der Besten weltweit gewesen. „Lang gucken, kurz spielen“, so beschreibt Hasenhüttl das Geheimnis des 35-Jährigen. Am 13. Mai darf sich Alonso in Leipzig vom Publikum verabschieden, möglicherweise beim Showdown um die Deutsche Meisterschaft. Davor sind aber noch neun Partien zu spielen und der erste Gegner heißt für Leipzig dabei VfL Wolfsburg (Sonnabend, 15.30 Uhr).