„Kicker“-Rangliste: Bayern-Star Müller gehört nicht mehr zu den besten offensiven Mittelfeldspielern 

"Thomas Müller überzeugt nur national". Zu diesem Ergebnis ist das Fachmagazin Kicker in seiner neuen Rangliste gekommen. Damit steht der 29-Jährige nicht mehr in der "internationalen Klasse". Müller habe nicht an seine Leistungen aus der Vorsaison angeknüpft. Gerade in der Champions League sei der offensive Mittelfeldspieler nicht mehr so effizient gewesen. Vor ihm stehen in diesem Ranking Spieler wie Andrej Kramaric (TSG Hoffenheim), Jonas Hofmann (Borussia Mönchengladbach) oder auch Maximilian Eggestein (Werder Bremen). Die beiden ersten Plätze bilden mit Marco Reus (BVB) und Kai Havertz (Bayer Leverkusen) zwei Nationalmannschafts-Kollegen.