DFB-Pokal im Liveticker mit Augsburg, Leipzig und Wolfsburg

Im siebten Anlauf soll die bislang magere Statistik von RB Leipzig im DFB-Pokal aufpoliert werden. Mit dem VfL Wolfsburg muss an diesem Mittwoch (18.30 Uhr/ So könnt ihr das Spiel live sehen! ) ein echter Brocken aus dem Weg geräumt werden. "Die Partie wird nicht einfach. In der Bundesliga-Hinrunde haben wir gegen die Wölfe verdient verloren. Daraus haben wir unsere Lehren gezogen", sagte RB-Cheftrainer Ralf Rangnick.

Zweitligist Holstein Kiel peilt den Sprung in das lukrative Viertelfinale des DFB-Pokalwettbewerbs an. Gegen den Bundesligisten FC Augsburg (So könnt ihr das Spiel live sehen!) kann Trainer Tim Walter auf die Erfolgs-Elf der Auftakt-Woche in der Liga zurückgreifen. "Wir haben uns vorgenommen, das Spiel in 90 Minuten zu entscheiden. Aber die Jungs sind fit und können auch über 120 Minuten gehen", sagte Walter.