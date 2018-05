"Kiel! Bielefeld des Nordens": So reagieren 96-Fans auf den Abstieg von Eintracht Braunschweig

Zumeist waren es Trainer, die es "wagten" von Rivale zu Rivale zu wechseln. Der SPORTBUZZER hat für euch die Überläufer zwischen Hannover 96 und Eintracht Braunschweig in einer Galerie. © dpa/Montage

Michael Lorkoswski bejubelt den Sensationssieg schlechthin: 1992 gewann er als Trainer den DFB-Pokal mit Zweitligist Hannover 96. 1997 übernahm er bei Eintracht Braunschweig das Zepter. Mit dem 96-Rivalen wurde "Lorko" zwei Mal in Folge Dritter in der Regionalliga Nord, verlor nur fünf von 48 Partien bei der Eintracht. © dpa

In Grasdorf geboren wechselte Dennis Weiland 1992 aus der Grasdorfer Jugend zur U19 von Hannover 96. Dort schaffte Weiland nicht den Durchbruch. Erst im Jahr 2001, als er sich für Mainz 05 entschied, etablierte sich der linke Mittelfeldspieler in der 2. Bundesliga (95 Spiele). 2007 ging der 31 Jahre alte Weiland in die Löwenstadt und lief 15 Mal im deutschen Unterhaus auf. © dpa

Das hat sich gepasst: Im Jahr 1996 übernahm Reinhold Fanz den Trainerposten beim Regionalligisten Hannover 96. Nachdem die Roten Meister in der Liga wurden, scheiterten sie jedoch in den Aufstiegsspielen gegen Energie Cottbus (0:0/1:3). In der folgenden Saison verteidigte 96 den Titel - vor dem Zweiten Eintracht Braunschweig. Nach gewonnenem Elfmeterschießen im Aufstiegsspiel gegen Tennis Borussia Berlin schaffte 96 den Aufstieg in die 2. Liga. 1999 wollte Fanz auch den BTSV aus der Regionalliga empor heben. Zwei Jahre später wurde er entlassen. © dpa

Werner Fuchs (†50) war ab Juli 1972 bis Januar 1973 bei Hannover 96 unter Vertrag, absolvierte aber kein Spiel im Dress der Roten. Als Trainer begann Fuchs 1993 bei Eintracht Braunschweig. Nach 63 Spielen in der 2. Bundesliga endetet sein Arbeitsverhältnis mit der Eintracht. Zur Legende machte sich Fuchs, als er Alemannia Aachen 1999 zum Aufstieg führte, den er leider nicht miterlebte, weil er wenige Tage vor dem entscheidenden Spiel bei einem Waldlauf mit der Mannschaft verstarb. © dpa

Vier Jahre kickte Willi Reimann in der Haupstadt Niedersachsens. Von 1970 bis 1974 lief er 123 Mal für Hannover 96 auf, davon 112 Mal in der 1. Bundesliga. Dann ging es zum Hamburger SV. Bei Eintracht Braunschweig heuerte Reimann 2006 als Trainer an. Nach nur zwei Siegen aus 14 Spielen entließ Eintracht den als Retter bekannt gewordenen Reimann, der danach dem Fußball den Rücken kehrte. © dpa

Helmuth Johannsen (†78) ist eine Braunschweiger Legende. Nachdem der BTSV drei Jahre in Folge stets als Abstiegskandidat gehandelt wurde, aber Johannsen ihn im Tabellen-Mittelfeld etablierte, gipfelte seine erfolgreiche Arbeit (246 Spiele) im Jahre 1967 gar in die erste und bisher letzte deutscher Meisterschaft für die "Löwen". 1970 wechselte er ausgerechnet zum Rivalen nach Hannover. Dort entließen die 96-Verantwortlichen Johannsen nach 16 Monaten und mäßigem Erfolg in 50 Bundesliga-Spielen. © dpa

Michael Krüger war 1987 bis 1989 Co-Trainer von Peter Neururer auf Schalke. Daraufhin übernahm er den Cheftrainer-Posten bei Hannover 96. Dort dauerte es jedoch nur ein Jahr bis Krüger freigestellt wurde. Nach einigen Stationen im unterklassigen Bereich und einem Intermezzo beim türkischen Erstligisten Samsunspor, trainierte er Eintracht Braunschweig von März 2004 bis Oktober 2006. Dort erlebte er das Highlight seiner Karriere: Mit ihm gelang dem BTSV 2005 die Rückkehr in die zweite Bundesliga. © dpa

In der Saison 1996/97 wechselte Dieter Hecking aus der Regionalliga West/Südwest in die Regionalliga Nord. Von TuS Paderborn-Neuhaus zu Hannover 96. In der folgenden Spielzeit stieg Hecking mit dem Hauptstadt-Klub in die 2. Liga auf, erzielte in 16 Spielen fünf Tore. Danach ließ der jetzige Bundesliga-Trainer seine Profi-Karriere bei Eintracht Braunschweig ausklingen. Im Jahr 2006 rettete Hecking die Roten vor dem Abstieg aus der 1. Bundesliga. Nach 101 Spielen als 96-Trainer trat er zurück. © dpa

Im November 1997 schießt Eintracht-Stürmer Marco Dehne den Ball Torwart Jörg Sievers durch die Hosenträger. Fabian Ernst (links) schaut zu. Es war der 1:1-Ausgleichstreffer. Trotz seines Wechsels von Hannover nach Braunschweig schaffte es Dehne zum Braunschweiger "Fußballgott" zu avancieren. © Imago

Unvergessen: Niedersachsenderby 2003. In der 2. Runde des DFB-Pokal gastiert Hannover 96 bei der Eintracht. Michél Mazingu Dinzey springt über eine Leuchtrakete. Es wird das Sportfoto des Jahres. Dinzey selbst spielte bei beiden Vereinen. In Hannover jedoch eher erfolglos, denn nach nur 13 Spielen ging er nach nach Norwegen. 2002 schloss er sich dem BTSV an und blieb den Blau-Gelben nach dem Abstieg in die Regionalliga treu, in der er die erfolgreichste Phase seiner Karriere hatte: 13 Tore und der Niedersachsenpokal bejubelte Dinzey. © Imago

Claus Grzeskowiak (Nummer 7) ist gebürtiger Hannoveraner und wechselte 1996 vom HSC Hannover zu 96. Doch der 23-Jährige konnte sich nicht durchsetzen und machte nur ein Spiel für die Roten in der 2. Bundesliga. Nachdem er 2000 bei Eintracht Braunschweig unterschrieb, wehrte auch diese Liaison nicht lange. Zwar machte der Innenverteidiger 37 Spiele für die Eintracht, doch nach einem halben Jahr verließ er auch Braunschweig wieder. © dpa

Hakan Bicici wurde bei Hannover 96 ausgebildet und kam 1989 zu den Profis. Dort avancierte er direkt in seinem ersten Jahr zum Stammspieler in der 2. Bundesliga. 1991 wechselte er für ein Jahr zum TuS Celle, kam im Sommer 1992 wieder zurück zu den Roten und verließ den Verein 1993 gen Türkei. 1997 heuerte Bicici bei Eintracht Braunschweig an, für die er in der Regionalliga Nord in 27 Spielen acht Tore erzielte. Daraufhin ging er erneut in die Landeshauptstadt Niedersachsens. Ingesamt lief Bicici, der nach einem Autounfall im Jahr 2012 im Wachkoma liegt, 118 Mal für Hannover 96 auf. © Imago

Fahed Dermech (rechts) kam vom Schweizer Klub FC Monthey zur Oberliga-Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Nach 27 Einsätzen in sechs Monaten verließ Dermech die Löwenstadt schneller, als er kam. 1996 unterschrieb der Tunesier bei 96. Für die Roten machte der 1,89 große Abwehr-Hüne 65 Spiele in der Regionalliga und der 2. Bundesliga. Vor allem in der Regionalliga wusste Dermech mit seiner Kopfballstärke zu überzeugen und traf sieben Mal. © dpa

Mit 19 Jahren wechselte Kosta Rodrigues vom SC Weismain zu Eintracht Braunschweig. Als den "Löwen" der Aufstieg in die 2. Bundesliga gelang, zog es Rodrigues zum Rivalen Hannover 96. Dort wurde er jedoch zwei Jahre zum 1. FC Saarbrücken ausgeliehen und wechselte daraufhin erneut zur Eintracht. Dort war nach über 5 Jahren Schluss. Nachdem er 2014 seine aktive Karriere in der Landesliga beim SSV Kästorf beendete, hat der BTSV Rodrigues als Trainer im Nachwuchsbereich engagiert. © dpa

Lars Fuchs kam im Jahr 2001 aus der eigenen U19 in die Profi-Mannschaft von Eintracht Braunschweig. Der Stürmer lief 50 Mal für die "Löwen" in der 2. Bundesliga auf und erzielte fünf Treffer. Weitere 83 Spiele im blau/gelben-Dress absolvierte Fuchs in der Jugend bzw. Amateurmannschaft. 2010 hat er sich der Reserve von Hannover 96 angeschlossen. Für den Regionalligisten erzielte er in 88 Spielen 40 Tore. © dpa