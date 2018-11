Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Kiel, Bochum und Köln

Ohne seine beiden besten Torschützen muss Zweitligist SV Darmstadt 98 im Heimspiel gegen den 1. FC Köln antreten. Mittelfeldakteur Tobias Kempe fehlt wegen der fünften Gelben Karte, Angreifer Serdar Dursun muss mit Muskelproblemen in der ausverkauften Partie am Samstag (13 Uhr) passen. Sowohl Dursun als auch Kempe haben bislang fünf Treffer in der Liga für die Lilien erzielt. Auch nicht zum Einsatz kommt Effzeh-Neuzugang Anthony Modeste - der Weltverband FIFA muss über die Spielberechtigung des aus dem chinesischen Tianjin zurückgekehrten Angreifers entscheiden.