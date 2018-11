Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Kiel, Duisburg und Darmstadt

Der MSV Duisburg hat sich im DFB-Pokal Schwung für den Abstiegskampf in der 2. Bundesliga geholt und peilt seinen ersten Heimsieg in dieser Saison gegen den SC Paderborn an. Holstein Kiel erwartet den FC Ingolstadt, der SV Darmstadt trifft auf den 1. FC Magdeburg. Verfolgt die Spiele am Samstagmittag in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.