Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Kiel, Union Berlin und Magdeburg

Holstein Kiel kann mit der Erfolgself der Vorwochen in das Spitzenspiel der 2. Fußball-Bundesliga gegen den 1. FC Union Berlin gehen. "Wir erwarten einen robusten Gegner, der viel Wucht hat und bei Standards gefährlich ist", warnte Kiel-Trainer Tim Walter vor dem Spiel am Freitag (18.30 Uhr/So könnt ihr das Spiel live sehen!).