Kiels Peitz über Wolfsburg-Stars: "Bringen einmal Leistung, zählen sonst ihr Geld"

Robin Knoche: Grundsolide Partie des Innenverteidigers. Legte Holstein-Torjäger Ducksch in Kooperation mit Brooks über weite Strecken an die Kette. Veranstaltete keine Mätzchen im Aufbau, spielte klare Bälle und legte so die risikolose Art an den Tag, mit der der VfL versuchte, den Hinspielsieg zum Klassenerhalt zu veredeln. Tat das am Ende höchstselbst: mit seinem Kopfballtreffer in der 76. Minute. Note: 2 © Matthias Kern/Bongarts/Getty Images