Kießling kickt jetzt in der Kreisliga: So verlief sein Debüt in der neunten Spielklasse

Ailton (KFC Uerdingen, FC Oberneuland, Hassia Bingen): Zwischen 2009 und 2013 ließ der "Kugelblitz" seine Karriere in unteren Ligen ausklingen. Zunächst zog es Ailton (44) in die Niederrheinliga zum KFC Uerdingen, ehe er nach Bremen zurückkehrte, um beim damaligen Regionalligisten FC Oberneuland zu kicken. Nach seinem Ausflug in den TV-Dschungel 2012 heuerte er im selben Jahr bei Hassia Bingen an. Der Hammer: In seinem ersten Spiel wurde er 20 Minuten vor Schluss eingewechselt und erzielte beide Treffer zum 2:0-Sieg. © imago