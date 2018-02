Killys Kickoff: So läuft die Halftime-Show beim Super Bowl mit Justin Timberlake

Das größte Einzelsportereignis der Welt steht bevor: Der Super Bowl LII zwischen den New England Patriots und den Philadelphia Eagles steigt in der Nacht zum Montag. Während sich die Football-Fans auf das Spiel freuen, gibt es allerdings auch viele, für die die Halbzeit-Show mit Justin Timberlake das große Highlight ist. SPORTBUZZER-Reporter Daniel Killy war bei der Timberlake-Pressekonferenz dabei.

Skol aus Minneapolis. Justin Timberlake hatte gut lachen. Am Tag zuvor war der Topstar 36 Jahre alt geworden, gleich würden ihm gut 500 Journalisten aus aller Herren Länder gebannt zuhören, was er denn wohl zu seinem Super-Bowl-Halbzeit-Auftritt zu sagen hätte. Und dann erwähnte der freundliche Brause-Chef, der der National Football League das ganze Spektakel finanziert, auch noch, dass Timberlake nun mit seinem dritten Auftritt nach 2001 und 2004 – das Jahr, als Timberlake etwas an Janet Jacksons Top nestelte und das recht nackte Ergebnis der Evaluation als Nipplegate die US-Nation in ihren Grundfesten erschütterte– Rekordhalter bei der größten Pausenshow der Welt sei.

Der Mann bricht nicht nur alle Rekorde, sondern auch die meisten Herzen. Ein großer Fan des Künstlers ist anscheinend die frisch gekürte Miss America, Cara Mund, filmte und fotografierte Timberlakes 20-minütige Pressekonferenz hingebungsvoll – und war sichtlich aufgeregt, als sie dem Meister auch eine Frage stellen durfte. Was ihn denn am meisten inspiriere – seine Familie war die kurze Antwort, die Munds Wangen zum Leuchten brachten. Überhaupt, die Familie. Ob er denn seinem kleinen Sohn eine Karriere als Popstar oder als Footballer erlauben würde, entgegnete Timberlake, schlagfertig und humorvoll: „Geschwindigkeit liegt bei uns in der Familie. Ich bin auch viel gerannt. Ich möchte Bill Belichick kurz zurufen: ,Falls alle eure Receiver ausfallen – ich wäre bereit’. Haben die Patriots überhaupt Verletzte? Ich glaube, die sind alle gesund.“ Und was seinen Sohn anbelangt, hätte er als Vater ja gewiss eine gewisse Erfahrung, was öffentliche Auftritte anbelangt. „Aber er ist erst drei, im Moment stehen gerade Manieren auf dem Stundenplan.“

Miss America mit Grüßen für den SPORTBUZZER

Brady und Timberlake sind beste Freunde

Dass Tom Brady und Justin Timberlake, oder wie es cooler klingt, TB12 und JT dicke Kumpels sind, ist bekannt. So spielten denn auch etliche Reporterkollegen auf diese „Bromance“ an und wollten Timberlake offensichtlich zu einem Patriots-Bekenntnis verführen. Dem wich er draufgängerisch dadurch aus, indem er – nach einer Kunstpause – ein laut vernehmliches „Go Packs go“ verlauten ließ. „Go Pats“? fragte der Saal nochmal nach, beinahe im Chor, also doch die Patriots? Nö, „Go Packs go“. In Minneapolis die Green Bay Packers anzufeuern, ist ungefähr das gleiche, als stellte man sich vor eine Gruppe Ultras aus Bremen und stimmte „Hamburg meine Perle“ an. Ablenkung gelungen, vom Thema New England Patriots abgelenkt. Aber einen zu seinem Golffreund Brady hatte JT noch: „Tom ist definitiv ein Typ, den ich gern zum Super-Bowl-Gucken einladen würde. Das Problem ist nur, der ist dauernd selbst beim Super Bowl.“

Best Buddy Brady (acht Super Bowls) wird Timberlake in Sachen Super Bowl wohl nicht mehr einholen. Aber die Spannung vor seinem dritten Auftritt ist groß. Viel war gemunkelt worden, ob und wenn ja wen er denn nun als Stargast mitbrächte. Weder wird es eine N' Sync-Wiedervereinigung geben noch ein Wiedersehen mit Janet Jackson, Chris Stapleton oder irgendwelchen anderen berühmten Gästen. Nur seine aktuelle Band, die „Tennessee Kids“, sollen dabei sein, so Timberlake. Nur ein Geheimnis gab er preis. „Can't Stop the Feeling“, sein Top-Hit aus dem Jahre 2016, wird dabei sein. Und noch das: „Ich möchte die Leute bei der Halbzeit-Show zum Tanzen bringen. Tanzen ist der ultimative Ausdruck von Lebensfreude.“

Timberlake adelt Prince

Womöglich werden die Menschen zu einem Song aus seinem neuen Album „Man from the Woods“ tanzen, dass am 2. Februar weltweit erscheint. In jedem Fall war Timberlake schon mal im passenden Outfit erschienen: im typischen Minnesota-Holzfällerhemd, dazu mit Thermo-Unterhemd, Jeans und Sneakers.

Doch Charakter hat nichts mit Kleidung zu tun und so wurde der legere JT ganz ernst und ehrfürchtig, als die Rede auf den wohl größten Sohn der Stadt Minneapolis kam: den am 21. April 2016 im Alter von nur 58 Jahren verstorbenen Prince. „Meiner Ansicht nach ist Prince der größte Allround-Musik-Genie aller Zeiten. Er hat mich beeinflusst wie kaum ein anderer Künstler.“ Am Abend (Ortszeit) stellte Timberlake sein jüngstes Album übrigens in erlauchter Runde in Princes Wohn- und Arbeitsstätte Paisley Park vor. Paisley Park, hier ruht auch die Urne von Prince, ist seit kurzem als Museum geöffnet. Ein beeindruckender, würdevoller Ort, der fast gänzlich so belassen wurde, wie Prince ihn verlassen hatte. Wenn man dort ist, ist es beinahe so, als würde die Seele von Prince das Haus noch bevölkern – was vielleicht auch daran liegt, dass man selbst keinerlei Bilder machen darf und der Blick auf die Dinge ohne Linse ungetrübt ist.

Wenn JT im Nachtklub des Hausherrn sein neues Album vorstellt, so wie es Prince Rogers Nelson oft getan hat, freut sich der Meister gewiss auf Wolke sieben und die berühmten Paisley-Park-Tauben, die auf der Empore in ihrem weißen Bauer sitzen, werden vielleicht wieder ein Liedchen anstimmen, wie sie es öfters tun in diesem Haus voller Musik. „Es ist jedenfalls eine Riesen-Ehre, diesen heiligen Boden zu betreten“, sagte Timberlake ungewohnt leise.

Da hat er Recht. Ach, und der andere berühmte Musiker-Sohn Minnesotas? Dazu am Wochenende mehr …

