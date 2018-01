Killys Kickoff: So sehr freut sich Minnesota auf den Super Bowl LII

Anzeige

Skol aus Minneapolis. Ja, wirklich, skol ohne å. So sagt man hier in einer der kältesten Metropolregionen der USA. Kuschlige minus 16 Grad sind es zum Wochenbeginn, die Sonne strahlt vom eisblauen Himmel. Man könnte meinen, man sei in Nordeuropa. Das Media-Center ist von Ikea eingerichtet. Es wimmelt nur so von Hansens, Birkebeiners und Anderssons. Die meisten Einwohner Minnesotas haben entweder deutsche oder skandinavische Wurzeln. Nur schlüssig, dass das lokale Craft-Beer den Namen Saga trägt.

Die Media Lounge – skandinavisches Flair von Ikea. © Daniel Killy

Und beinahe hätten ja die Minnesota Vikings eine ganz besondere Saga geschrieben – nämlich die vom ersten Team, das in seinem heimischen Stadion um den Super Bowl spielen darf. Ganz Minnesota (und selbst ein Großteil von Wisconsin, dem Heimatstaat des Erzrivalen Green Bay Packers) drückte die Daumen, dass der 4. Februar zu einem Heimspiel für die Wikinger würde. Doch wie so oft verließ das Team um Quarterback Case Keenum Mut und Glück. Das Halbfinale gegen die Philadelphia Eagles wurde zur schlechtesten Saison-Leistung und zu einem 7:38-Desaster.

Vikings trotz Halbfinal-Exits stolz

Stolz ist man auf die Vikings trotzdem – auch wenn am Super Bowl Sunday jetzt das fantastische neue US Bank Stadium von den Patriots und Eagles bevölkert wird. Zygi Wilf, legendärer Eigentümer der Vikings, dessen Eigeninitiative den Bau des Stadions und somit die Vergabe des Super Bowls nach Minneapolis/St. Paul erst möglich gemacht hat, erklärte bei der Eröffnungs-Pressekonferenz am Montagmittag (Ortszeit) trotzig und mit vereinsfarbenem lila Schlips: „Irgendwann holen wir uns die Lombardi-Trophy.“

Als Zygmunt „Zygi“ Wilf am 22. April 1950 in München geboren wurde, ging es nicht um Football, sondern die nackte Existenz. Er war der Sohn jüdischer Schoah-Überlebender aus Polen. Wilfs Mutter Elizabeth verbrachte einen Großteil des Krieges auf einem Bauernhof in Polen versteckt. Wie sein Vater Joseph die Nazi-Okkupation überlebte, ist nicht überliefert, nur, dass er nach dem Krieg von den Sowjets nach Sibirien deportiert wurde. Eine seiner Schwestern starb im Warschauer Ghetto.

Vikings-Eigentümer und Vater des Stadions: Zygmunt „Zygi“ Wilf. © Daniel Killy

In den 1950er Jahren zogen die Wilfs nach Hillside, New Jersey. Vater und Onkel bauten einen erfolgreichen Immobilienhandel auf. Zygi Wilf stieg nach Jurastudium und einer Zeit als Staatsanwalt in das Familienunternehmen ein. Mittlerweile gehören etliche Shoppingcenter und 90.000 Wohnungen landesweit zum Wilf-Imperium. 2005 erwarb Wilf mit vier Partnern die Vikings für rund 600 Millionen Dollar. 2013 wurde Wilf in einem Betrugsprozess zu 84,5 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt, die er an zwei ehemalige Geschäftspartner zahlen sollte.

Ganz Minnesota freut sich auf den Super Bowl

Die Höhe der zu erstattenden Summe beeinflusste den Stadionneubau der Vikings allerdings nicht. Die 477 Millionen Dollar Eigenanteil Wilfs an dem rund eine Milliarde teuren Projekt seien nicht gefährdet, so das Ergebnis einer staatlichen Untersuchung, da „Wilfs Reichtum erheblich“ sei. Auf der Forbes-Liste taucht Wilf zwar nicht auf, weil er über sein Vermögen nicht spricht. Die Website richestcelebreties.org bewertet Wilf aber mit 1,3 Milliarden Dollar. Das reicht allemal für den Eigenanteil. Und somit, zumindest für Familie Wilf, doch zu einem Super Bowl in den eigenen vier Wänden.

Blick in das U.S. Bank Stadium beim Nordduell der Vikings gegen die Green Bay Packers. © Minnesota Vikings

Ganz Minnesota freut sich auf diese Super-Bowl-Woche. Im Zentrum von Minneapolis werden die letzten Vorbereitungen für Partys und Open-Air-Festivitäten getroffen. Und sogar Duluth, 265 Kilometer von Minneapolis am Lake Journalisten und die Tourismus-Horden, die ab Mittwoch Minneapolis bevölkern werden, weiter nach Norden. Mit landestypischen Aktivitäten wie Hundeschlittensafari, Curling oder Motorschlitten-Fahren. Ob die Teams für derlei Späße Muße und Lust haben werden, bleibt abzuwarten. Bei der Opening Night am frühen Dienstagmorgen deutscher Zeit präsentieren sie sich erstmals Fans und Medien. Dazu morgen mehr – und skol aus Minneapolis.

