Kimmich bald DFB-Kapitän? - Rangnick traut Ex-Leipziger führende Rolle zu

Anzeige

Leipzig. Mit den Augen des Sportdirektors und Trainers blickt RB Leipzigs Coach Ralf Rangnick am Donnerstag auf das Länderspiel zwischen Deutschland und Russland in der Red Bull Arena. Was genau er sieht, wenn er sich internationale Vergleiche dieser Art am TV oder live im Stadion zu Gemüte führt, können Besucher der Partie im offiziellen Stadionmagazin „DFB aktuell“ lesen. Rangnick hat dessen Machern ein ausführliches Interview gegeben.

Verjüngung und Umstrukturierung "absolut notwendig"

Zum Leistungsstand der deutschen Mannschaft meint der 60-Jährige dort: „Das Jahr war rein ergebnistechnisch betrachtet schlecht. Wir haben sechs Spiele verloren, das gab es meines Wissens noch nie. Wir hatten ja zumindest in der öffentlichen Wahrnehmung eine vermeintlich leichte WM-Gruppe. Wenn du dann Letzter wirst mit nur zwei Toren, dann ist das natürlich weit unter dem Anspruch einer deutschen Nationalmannschaft.“

DURCHKLICKEN: Bilder vom Abschlusstraining des DFB-Teams Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe Das Abschlusstraining der Deutschen Nationalmannschaft vor dem Testspiel gegen Russland © Dirk Knofe

Anzeige

Das 0:3 im Oktober gegen Holland sei noch mal ein Rückschlag gewesen. „Deshalb glaube ich, dass es absolut notwendig ist, den Prozess der Verjüngung und Umstrukturierung des Kaders, der ja bereits eingeläutet wurde, weiter fortzusetzen.“

Wenn die Verjüngung mit Nachdruck passiere, brauche Deutschland mit Blick auf seine Nationalelf nicht bange sein: „Ich sehe in den nächsten zehn Jahren nicht das Problem auf uns zukommen, dass wir nicht genügend gute Spieler haben, um bei EM’s und WM’s eine gute Rolle zu spielen. Danach könnte es schwieriger werden. Da haben auch andere Nationen wie die Belgier Probleme, da wachsen die neuen De Bruynes und Hazards auch nicht auf den Bäumen, das bekommen wir beim Scouting mit.“ Die Franzosen könne man dagegen um die Vielzahl ihrer Talente nur beneiden.

"Seine Mentalität ist außergewöhnlich"

Ralf Rangnick schwärmt im Stadionmagazin vom Ex-Leipziger Joshua Kimmich (23). „Eine derart rasante Entwicklung wird es so schnell nicht noch einmal geben. Gegen ihn ist der Aufstieg vom Tellerwäscher zum Millionär gar nichts. Als er mit 18 Jahren nach Leipzig kam, wurde er in Stuttgart als nicht gut genug befunden, um im Kader der U23 mittrainieren zu dürfen. Bei uns hat er sich mit 18 in der 3. Liga schon zum Leistungsträger entwickelt, war auch in der 2. Liga sofort Stammspieler. Dann gibt ihm Pep Guardiola bei den Bayern über 30 Pflichtspiele im ersten Jahr. Jo hat sich zu einer Stammkraft entwickelt, wo es nur noch darum geht: Spielt er rechter Verteidiger oder auf der Sechs!?!“

Joshua Kimmich: Bilder seiner Karriere Joshua Kimmich erlernte das Fußballspielen bei seinem Heimatverein, dem VfB Bösingen. Im Alter von 12 Jahren wechselte er in die Jugendabteilung des VFB Stuttgart. © Bild: imago Bei den Schwaben durchlief er alle Jugendabteilungen bis hin zur A-Jugend. © imago Kimmich stand schon im Jugendalter oft im Rampenlicht - wie hier beim Mercedes Benz Junior Cup 2013. © imago Zur Saison 2013/2014 sicherte sich RB Leipzig die Dienste des Talentes. In seiner Debütsaison in der 3. Liga absolvierte Kimmich 26 Ligaspiele und erzielte ein Tor. Am Saisonende stieg Leipzig als Tabellenzweiter in die 2. Bundesliga auf. © imago Bei RB Leipzig genoß der junge Deutsche ein hohes Ansehen und erkämpfte sich einen Stammplatz. Mit überzeugenden Leistungen spielte er sich in das Blickfeld der Topklubs. © imago Nach dem verpassten Durchmarsch in Liga 1 verließ Kimmich zur Saison 2015/2016 die Ostdeutschen und wechselte zu keinem geringeren Klub als dem deutschen Rekordmeister, dem FC Bayern München. Der VfB Stuttgart ließ sein Rückkaufsrecht verstreichen und kassierte lieber die Ablöse von 8,5 Millionen Euro. Ein Fehler wie sich herausstellen sollte. © imago Denn bei den Bayern zeigte er auch in der Bundesliga und in wichtigen Champions-League Spielen seine Klasse mit gerade einmal 21 Jahren und seiner ersten Saison in Liga 1. Vor allem überzeugte er durch seine Flexibilität in der Abwehr, in der er sowohl innen, als auch außen verteidigen kann. © imago Diese besondere Qualität schätzt auch Bundestrainer Joachim Löw an ihm. Bei der EM 2016 überzeugte er mit guten Leistungen als rechter Außenverteidiger. Mit der deutschen Mannschaft zog er in Frankreich bis ins Halbfinale ein. Gegen den Gastgeber war dann Schluss. © Bild: imago Inzwischen gehört Joshua Kimmich zu den Stammspielern beim FC Bayern. Er spielt seit dem Rücktritt von Philipp Lahm auf der Position des Rechtsverteidigers. © imago

Joshua Kimmich traue er in drei, vier Jahren zu, Kapitän bei den Bayern und in der Nationalelf zu werden. Rangnick: „Seine Mentalität ist außergewöhnlich – gepaart damit, dass er kaum Schwächen hat. Ich kenne niemanden, der ihm diese Karriere nicht gönnt. Gerade in Leipzig freuen sich alle für ihn.“

Timo Werner (22) habe bei RB mit seiner Schnelligkeit und seinem Torabschluss für Aufsehen gesorgt. Rangnick: „Ich glaube, dass unser Erfolg in Leipzig seine Karriere in der Nationalmannschaft enorm beschleunigt hat. Im Moment scheint er fast gesetzt zu sein. Er muss weiter an sich arbeiten und seine Leistungen bei uns konstant bestätigen.“

Demmes Positionsproblem

Auch für RB-Verteidiger Marcel Halstenberg werde die Auswahl bald wieder ein Thema: „Nach einem Kreuzbandriss schon wieder so in den Rhythmus zu kommen, ist außergewöhnlich. Wenn er gesund bleibt und sich weiterhin so entwickelt, wird der Bundestrainer nicht an ihm vorbeikommen.“ Man müsse sich bei dem 27-Jährigen anschauen: „Er ist Linksfuß, 1,85 Meter groß, kopfballstark, schlägt richtig gute Standards, hat offensiv/defensiv eine gute Balance – wie viele Spieler gibt es davon in Deutschland?“