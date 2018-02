Kind: „Werden etliche Dinge ändern“ - sperrt Hannover 96 jetzt die Ultras aus?

Der Stimmungsboykott ist zurück auf den Rängen bei Hannover 96, doch der Ton wird immer rauer. So vergiftet wie beim 0:1 gegen Gladbach war das Klima nie. 96 will darauf mit einer Null-Toleranz-Politik reagieren und sich nicht länger von den Ultras die Atmosphäre in der HDI-Arena verderben lassen. Denn erstmals beeinflusste es auch die sportliche Leistung.

Mitte August 2017: Der Stimmungs-Boykott der Ultras ist zurück. In der ersten Runde im DFB-Pokal beim Bonner SC bekam die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie zumindest in der Hinrunde an Support erwartet.

Mitte August 2017: Der Stimmungs-Boykott der Ultras ist zurück. In der ersten Runde im DFB-Pokal beim Bonner SC bekam die Mannschaft von Trainer André Breitenreiter einen ersten Vorgeschmack auf das, was sie zumindest in der Hinrunde an Support erwartet. © Maike Lobback (Team zur Nieden)

Fabian Pietler spielte in dieser Zeit in der U23 von Hannover 96. Der heutige Spieler des TuS Davenstedt erinnert sich gerne daran zurück: "Das Jahr, als uns die Ultraszene begleitet hat, werde ich nicht vergessen."

Fabian Pietler spielte in dieser Zeit in der U23 von Hannover 96. Der heutige Spieler des TuS Davenstedt erinnert sich gerne daran zurück: "Das Jahr, als uns die Ultraszene begleitet hat, werde ich nicht vergessen." © Sascha Priesemann (Archiv)

Die Ultras hingegen supporteten zu dieser Zeit die 96-Amateure, setzten ihre Kritik an der Vereinsführung aber dennoch gekonnt in Szene.

Die Ultras hingegen supporteten zu dieser Zeit die 96-Amateure, setzten ihre Kritik an der Vereinsführung aber dennoch gekonnt in Szene. © Priesemann

In der Rückrunde der Saison 2014/15 versuchten die 96-Fans ohne die Ultras für mehr Stimmung zu sorgen. Da dieser Support aber zum größten Teil völlig unkoordiniert vonstatten ging, kam es nicht selten vor, dass in den Fan-Blöcken zwei verschiedene Fangesänge angestimmt wurden.

In der Rückrunde der Saison 2014/15 versuchten die 96-Fans ohne die Ultras für mehr Stimmung zu sorgen. Da dieser Support aber zum größten Teil völlig unkoordiniert vonstatten ging, kam es nicht selten vor, dass in den Fan-Blöcken zwei verschiedene Fangesänge angestimmt wurden. © imago/kaletta

Im ersten Heimspiel 2018 gegen Mainz waren so viele Banner wie nie zuvor in dieser Saison zu sehen. Der Inhalt: Kritik an Martin Kinds Übernahmeplänen

Im ersten Heimspiel 2018 gegen Mainz waren so viele Banner wie nie zuvor in dieser Saison zu sehen. Der Inhalt: Kritik an Martin Kinds Übernahmeplänen © Lobback

Grund für die neue Eskalation war die Absage der Vereinsführung für die am Montag geplante, von der Fan-szene organisierte Podiumsdiskussion. Bei dem ganzen Stress um Clubboss Kind und „50+1“ gerät das Sportliche bei 96 immer weiter in den Hintergrund. „Es ist anscheinend völlig uninteressant, was auf dem Platz abgeht“, echauffierte sich Heldt.

"Auf dem Weg zum Aufstieg haben wir gesehen, was positive Emotionen auslösen können. Wir sind getragen worden in schwierigen Phasen."

"Auf dem Weg zum Aufstieg haben wir gesehen, was positive Emotionen auslösen können. Wir sind getragen worden in schwierigen Phasen." © Lobback

"Das Thema ist Sache der Vereinsführung in der Kommunikation mit den unterschiedlichen Fangruppierungen. Wir verhalten uns als Mannschaft auch weiter neutral. Vor 14 Tagen nach dem Heimsieg haben wir uns genauso verabschiedet wie jedes Mal. Wir können nur da beeinflussen, was wir uns auf dem Trainingsplatz erarbeiten. Mit Unterstützung besser. Wenn nicht, dann versuchen wir es halt alleine gegen alle."

"Das Thema ist Sache der Vereinsführung in der Kommunikation mit den unterschiedlichen Fangruppierungen. Wir verhalten uns als Mannschaft auch weiter neutral. Vor 14 Tagen nach dem Heimsieg haben wir uns genauso verabschiedet wie jedes Mal. Wir können nur da beeinflussen, was wir uns auf dem Trainingsplatz erarbeiten. Mit Unterstützung besser. Wenn nicht, dann versuchen wir es halt alleine gegen alle." © Petrow (Archiv)

"Wir werden das mit der Mannschaft besprechen und werden auch die Meinungen hören. Die Jungs werden damit gut umgehen, die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns viel vorgenommen haben. Spieler und Trainer arbeiten natürlich lieber in einer positiven Atmosphäre. So etwas zieht schon runter."

"Wir werden das mit der Mannschaft besprechen und werden auch die Meinungen hören. Die Jungs werden damit gut umgehen, die Enttäuschung ist natürlich groß, weil wir uns viel vorgenommen haben. Spieler und Trainer arbeiten natürlich lieber in einer positiven Atmosphäre. So etwas zieht schon runter." © Joachim Sielski

Kind kündigt Konsequenzen an

Allerdings wirkte sich die Stimmungssabotage auf die Spieler aus. „Wir waren gehemmt wie eigentlich lange nicht“, berichtete Erfolgscoach André Breitenreiter. „Die Atmosphäre auf den Rängen war so negativ wie noch nie. Damit haben wir nicht gerechnet. Das hat die Jungs berührt, so etwas zieht schon runter.“ Die Mannschaft habe das in der Halbzeitpause sogar thematisiert, und „dass wir das nicht an uns ran kommen lassen wollen“. So richtig klappte es nicht.

Das soll Folgen haben, kündigte Clubboss Kind an. In den nächsten Tagen will 96 zwei Szenarien diskutieren: erstens die aktuelle Situation, zweitens die neue Saison. „Für die nächste Saison werden wir etliche Dinge ändern“, stellte Kind bereits in Aussicht. Das dürfte vor allem für die Ultras gelten. Der Clubboss ist endgültig bedient: ,,Warum kommen sie überhaupt? Sie reden immer von Unterstützung und wirken doch nur destruktiv. Das Einfachste ist doch, dass sie wegbleiben.“