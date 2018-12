Karriereende von Kingsley Coman? Star des FC Bayern rudert zurück

Beendet Kingsley Coman bei einer weiteren schweren Verletzung seine Fußball-Karriere? Der Star des FC Bayern München überraschte die Fans des Rekordmeisters in der vergangenen Woche mit drastischen Aussagen. Er werde eine weitere Operation nicht mehr akzeptieren, erklärte der gerade einmal 22-Jährige in der Fußballshow Telefoot. Coman fehlte den Bayern seit Saisonbeginn wegen eines Syndesmosebandrisses - es war bereits der zweite. Doch nun rudert Coman mit Blick auf die Karriereende-Andeutungen öffentlich zurück - war alles nur ein Missverständnis?

"Ich habe damit gemeint, dass ich keine Lust mehr auf eine erneute Reha hätte, wenn ich die gleiche Verletzung im selben Jahr noch einmal hätte" , sagte Coman der Bild - und beruhigt damit Fans, Mitspieler, Trainer und die Bosse des FC Bayern, die dem Franzosen zuletzt zur Besonnenheit ermahnt hatten . "Über einen späteren Zeitpunkt habe ich nicht gesprochen." Coman trifft mit den Bayern am Samstag (15.30 Uhr/ SPORT BUZZER-Ticker) auf Hannover 96.

Coman: "Es war ein sehr schwieriges Jahr"

Der 22-Jährige gilt als eines der größten Talente der Bundesliga, sein Marktwert wird von transfermarkt.de auf 50 Millionen Euro taxiert. Umso schockierender waren die Aussagen des Linksaußens in der TV-Sendung. Das Jahr 2018 war für den Youngster alles andere als einfach: Im Februar verletzte er sich erstmals am Syndesmoseband - und verpasste die WM 2018, die Frankreich ohne Coman für sich entscheiden konnte. Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Spielzeit schlug das Pech erneut zu: Nach einem Foul von Hoffenheims Nico Schulz musste Coman die nächste Zwangspause einlegen, verpasste die ersten 15 Pflichtspiele der Saison.