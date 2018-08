Schock-Diagnose! FC Bayern muss lange auf Coman verzichten

Wieder eine lange Pause für Kingsley Coman beim FC Bayern! Der 22-Jährige hat sich beim 3:1-Sieg gegen die TSG Hoffenheim einen Syndesmosebandriss zugezogen und muss deswegen operiert werden, wie der Verein nach Untersuchungen in der Nacht zum Samstag bestätigte. Dem Rekordmeister dürfte er damit gleich mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.

Wie war es zu der Verletzung gekommen? Kurz vor dem Halbzeitpfiff wird Coman am Hoffenheimer Strafraum rüde von Hoffenheims Nico Schulz weggegrätscht. Nach dem Foul bleibt der junge Franzose direkt liegen und windet sich. Seine verzweifelte Mimik lässt vorausahnen, was sich mit der Diagnose später bestätigt: Wieder das Syndesmoseband im linken Knöchel. Bereits in der vergangenen Saison hatte Coman sich einen Riss des Bandes zugezogen und fehlte dem Rekordmeister deswegen drei Monate. Erst zu Saisonbeginn war er wieder ins Training eingestiegen.