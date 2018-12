FC Bayern: Wegen Verletzungen! Kingsley Coman spricht über Karriereende

Daniel Pranjic, Massimo Oddo, Jens Jeremies: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORTBUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner - und was sie jetzt machen. ©

FC-Bayern-Star Coman gesteht: "Als ich mich verletzt hatte, war es für mich das Ende der Welt"

Doch gerade, als ihn der neue Bayern-Trainer Niko Kovac in der Startformation des FCB etablieren wollte, verletzte sich Coman am 1. Spieltag der neuen Saison Ende August wieder am linken Fuß - und wieder das Syndesmoseband. Coman verpasste 15 Pflichtspiele und pausierte 86 Tage, bis er am 1. Dezember gegen Werder Bremen wieder spielen konnte. "Es war ein sehr schwieriges Jahr", blickt Coman im Interview zurück. "Als ich mich verletzt hatte, war es für mich das Ende der Welt. Ich hatte wirklich alles in meinem Leben in Ordnung gebracht."