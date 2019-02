Offiziell: Entwarnung bei Kingsley Coman - Bayern-Star kann gegen Liverpool spielen

Die Verletzung von Angreifer Kingsley Coman ist nicht so schlimm wie zunächst vermutet. Der Franzose war im Spiel gegen den FC Augsburg am Freitag in der Schlussphase nach einem unglücklichen Zweikampf behandelt worden und hatte schließlich den Platz verlassen müssen. Trainer Niko Kovac hatte angesichts der Krankenakte des 22-Jährigen zunächst Schlimmes geahnt: "Es ist wieder eine Bändergeschichte, das wäre sehr ärgerlich. Laut der Ärzte sieht es im Moment nicht so gut aus. Wir müssen morgen eine Untersuchung vollziehen.“

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen den FC Augsburg Der FC Bayern überzeugt nicht wirklich gegen den FC Augsburg - gewinnt aber trotzdem. Der SPORTBUZZER zeigt, wie die Bayern-Spieler in Form waren. ©

Anzeige

MRT-Untersuchung lief positiv

Jene Untersuchung verlief offenbar überraschend positiv. Nach Angaben des FC Bayern hat die MRT-gestützte Diagnose der medizinischen Abteilung des Vereins am Samstag ergeben, dass sich Coman keinen Riss an den Bändern zugezogen hat. Der FC Bayern kann damit aufatmen: Der dynamische Flügelstürmer könnte schon am Dienstag in der Champions League gegen den FC Liverpool auflaufen.

Am Freitag hatte die Verletzung noch Schlimmes befürchten lassen: In der hektischen Endphase war Coman bei einem Zweikampf am linken Fuß getroffen worden. Der Franzose, der in dieser Saison nach einer Verletzung im Bundesliga-Eröffnungsspiel schon über einen längeren Zeitraum ausgefallen war, war zunächst unter deutlich sichtbaren Schmerzen von den Mannschaftsärzten des FCB an der Seitenlinie behandelt worden und anschließend in die Kabine gehumpelt.

Coman hat sich trotz seines jungen Alters bereits einige schwere Verletzungen zugezogen. Im Februar 2018 verletzte sich der französische Nationalspieler am Syndesmoseband und fehlte rund drei Monate. Bei seinem Bundesliga-Comeback gegen Hoffenheim im August 2018 zog sich der 22-Jährige prompt wieder einen Syndesmosebandriss zu. Damals hatte Coman mit einer schockierenden Aussage für Unruhe beim FC Bayern gesorgt: "Ich werde eine weitere Operation nicht akzeptieren. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes, anonymes Leben."