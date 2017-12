Klagewelle gegen IOC: Russische Athleten ziehen vor Gericht

Auf das Internationale Olympische Komitee (IOC) kommt nach den Sperren für russische Wintersportler im Zuge des Dopingskandals eine Klagewelle zu. Wie der Internationale Sportgerichtshof CAS am Mittwoch mitteilte, seien 22 Einsprüche russischer Sportler gegen die lebenslangen Sperren und die Annullierung ihrer Ergebnisse von Sotschi 2014 eingegangen. Darunter seien auch die Olympiasieger Alexander Subkow (Bob), Alexander Legkow (Langlauf) und Alexander Tretjakow (Skeleton). Die Athleten beantragten eine Entscheidung bis zum Beginn der Winterspiele in Pyeongchang am 9. Februar.

Am Dienstag hatte die Organisation zudem Russland teilweise von den Winterspielen 2018 in Pyeongchang ausgeschlossen. Demnach dürfen saubere russische Sportler in Südkorea zwar an den Wettbewerben teilnehmen, müssen aber unter neutraler Flagge teilnehmen. Bei einer möglichen Siegerehrung werde dann weder die russische Flagge hochgezogen noch die Hymne gespielt.