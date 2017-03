Paukenschlag bei Hannover 96: Klare Kante von Martin Kind

André Breitenreiter: Der 43-Jährige wäre eine sichere Variante, kennt sich in der Bundesliga bestens aus. Breitenreiter stammt aus Langenhagen und trainierte bislang den TSV Havelse (2011–2013), den SC Paderborn (2013–2015) sowie den FC Schalke 04 in der Saison 2015/2016. In seiner aktiven Karriere war Breitenreiter, der in Altwarmbüchen bei Hannover zu Hause ist, unter anderem für den HSV, Hannover 96, den VfL Wolfsburg, Unterhaching und Holstein Kiel aktiv.

André Breitenreiter: Der 43-Jährige wäre eine sichere Variante, kennt sich in der Bundesliga bestens aus. Breitenreiter stammt aus Langenhagen und trainierte bislang den TSV Havelse (2011–2013), den SC Paderborn (2013–2015) sowie den FC Schalke 04 in der Saison 2015/2016. In seiner aktiven Karriere war Breitenreiter, der in Altwarmbüchen bei Hannover zu Hause ist, unter anderem für den HSV, Hannover 96, den VfL Wolfsburg, Unterhaching und Holstein Kiel aktiv. © imago

Henrik Larsson: Ein möglicher Überraschungskandidat mit Flair. Der einstige schwedische Weltklassestürmer, der in seiner aktiven Karriere für Celtic Glagow (1997–2004), den FC Barcelona (2004–2006) und Manchester United (2007) auflief, coachte bislang nur in Schweden, dort in den letzten zwei Jahren seinen Heimatklub Helsingborgs IF. © imago

Roberto Mancini: Der italienische Weltklassetrainer wäre eine richtig große und glanzvolle Lösung. Mancini hat in der letzten Dekade den europäischen Spitzenfußball geprägt – als Trainer von Lazio Rom (2002–2004), Inter Mailand (2004–2008, 2014–2016), Manchester City (2009–2013) und Galatasaray (2013/2014). Der 52-Jährige konnte beträchtliche Erfolge feiern, unter anderem einen Premier-League-Titel, drei italienische Meisterschaften, vier Pokalsiege in seiner Heimat, einmal den FA Cup sowie den türkischen Cup. © imago

Sami Hyypiä: Gibt’s die Rückkehr des Finnen? Der Ex-Verteidiger machte in Leverkusen keinen schlechten Job. Der 43-Jährige arbeitete von 2012 bis 2014 – teilweise als Doppelspitze mit Sascha Lewandowski – in der Bayarena. Unterm Bayer-Kreuz hatte der Finne von 2009 bis 2011 auch gespielt. Außerdem coachte Hyypiä Brighton & Hove Albion in Englands zweiter Liga sowie von 2015 bis 2016 den Schweizer Topklub FC Zürich. © imago

Bob Bradley: Der erfahrene US-Amerikaner hegt schon seit längerer Zeit den Wunsch, in Europa Fuß zu fassen. Nach drei Stationen in Stabaek, Le Havre und Swansea wäre für den 58-Jährigen ein Klub in Deutschland ein logischer Schritt. Von 2007 bis 2011 coachte Bradley die US-Boys, unter anderem bei der WM 2010 in Südafrika. © imago

Thomas Schaaf: Der 55-Jährige ist eine Werder-Institution. In der Bremer Jugend groß geworden, spielte er bis zu seinem Karriereende 1994 für den SVW. Anschließend wurde er in der Hansestadt Co-Trainer von Otto Rehhagel, 1999 schließlich selbst Trainer. Das blieb er bis 2013, stand insgesamt 644-mal an der Linie. Es folgten erfolglose Gastspiele bei Eintracht Frankfurt und Hannover 96. © imago