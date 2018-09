Klare Sache in Leutzsch: BSG Chemie Leipzig schlägt Jena II

Leipzig. Dank einer Steigerung in der zweiten Halbzeit hat die BSG Chemie Leipzig das Oberliga-Duell gegen die zweite Mannschaft des FC Carl Zeiss Jena 3:0 (0:0) gewonnen. Daniel Heinze versenkte vor 2344 Zuschauern einen Freistoß zum 1:0 in der 56. Minute und erhöhte in der 63. Minute per Foulelfmeter auf 2:0. Den Strafstoß hatte Alexander Bury herausgeholt, der dann in der Nachspielzeit mit Linksschuss für den Endstand sorgte (90.+2). Die BSG Chemie agierte ab der 57. Spielminute in Überzahl - nach Gelb-Roter Karte für Jeffrey Wittlich.