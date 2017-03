Klare Signale: 96-Trainer Stendel muss gehen

Am 4. April 2016 wird Daniel Stendel von Martin Bader als neuer Cheftrainer von Hannover 96 vorgestellt. Zunächst für sechs Spiele, später wird der Vertrag verlängert. Stendel erscheint bereits zur Vorstellung in schickem Rot.

Am 4. April 2016 wird Daniel Stendel von Martin Bader als neuer Cheftrainer von Hannover 96 vorgestellt. Zunächst für sechs Spiele, später wird der Vertrag verlängert. Stendel erscheint bereits zur Vorstellung in schickem Rot. © imago/Rust

So ist er den meisten 96-Fans in Erinnerung. 2002 war sein Jahr, erst schießt er 96 mit 16 Toren (Rekordwert für Stendel) zum Bundesliga-Aufstieg, dann trifft er auch noch beim 3:3 gegen Bayern. © imago/MIS