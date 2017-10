Klarer Sieg über Celtic: Der FC Bayern meldet sich in Champions League zurück

Zweites Spiel, zweiter Sieg unter Trainer Jupp Heynckes: Der FC Bayern München hat im Heimspiel gegen den schottischen Meister Celtic Glasgow keine Probleme und schlägt "The Bhoys" deutlich. Die Münchner zeigen sich wieder zu ihren besten Zeiten.

Anzeige

Jupp Heynckes hat den FC Bayern München auch auf der internationalen Fußball-Bühne gleich wieder auf Erfolgskurs gebracht. 1607 Tage nach dem Finaltriumph in London gegen Borussia Dortmund feierte der 72 Jahre alte Triple-Trainer bei seinem Champions-League-Comeback ein dominantes 3:0 (2:0) gegen Celtic Glasgow. Die 72 000 Zuschauer in der ausverkauften Münchner Allianz Arena bejubelten am Mittwoch die Tore von Thomas Müller (17. Minute), des bärenstarken Joshua Kimmich (29.) und von Mats Hummels (51.).

Drei Wochen nach dem desaströsen 0:3 gegen Paris Saint-Germain erfreuten sich die Fans an den ersten fruchtbaren Ergebnissen der Arbeit von Heynckes: Die Bayern-Profis haben wieder Spaß am Fußball. Es steht wieder ein organisiertes, spielfreudiges Team auf dem Platz. Und in zwei Wochen könnte im Idealfall der Achtelfinaleinzug beim Rückspiel in Schottland frühzeitig perfekt gemacht werden.

FC Bayern in Noten: Die Einzelkritik gegen Celtic Glasgow Der FC Bayern bleibt unter Jupp Heynckes fehlerlos. Nach dem Kantersieg gegen Freiburg bezwangen die Münchner auch Celtic. Der SPORTBUZZER hat die Bayern-Spieler benotet. © imago Sven Ulreich: Ohne Parade in Durchgang eins. Der Stellvertreter des verletzten Neuer hatte einen lauen Herbstabend. Erst in der 53. Minute hielt der Torhüter einen Schuss von Tierney und doppelt gut in der 74. Minute – top. Note 2 © imago Joshua Kimmich: Bärenstark! Sein überlegter, perfekt gezielter Kopfball aus mehr als elf Metern ins lange Eck (29.) bedeutete das 2:0. Bei der Entstehung des 1:0 flankte der Rechtsverteidiger hervorragend präzise mit dem linken Fuß auf Lewandowski. Klebte nicht an der Linie, hatte aber seine Seite im Griff. Note 1 © imago Mats Hummels: Perfekter Kopfball ins lange Eck nach Robben-Eckball (51.). Der Innenverteidiger schaltete sich in seinem ersten Champions-League-Einsatz diese Saison immer wieder nach vorne ein. Hinten war's zunächst auch langweilig. Erstes Europacup-Tor für Bayern. Nach 3:0-Führung teilweise zu nachlässig in der Defensive. Note 2 © imago Jerome Boateng: „Als ich hier war, war er Weltklasse“, sagte Heynckes. Dahin will der Innenverteidiger zurück. Sein Mentor baut auf ihn, das sieht man. Verbesserte Zweikampfführung, sehr engagiert und effizient – doch ohne echte Aufgabe den mauen Schotten-Sturm. Am Ende kamen die Schotten zu einige Chancen. Note 3 © FIRO/SID David Alaba: Was hat Heynckes bloß mit dem Österreicher gemacht? Wie gegen Freiburg schon mit aufsteigender Tendenz weil ständig mit Vorwärtsdrang und souverän in der Absicherung nach hinten. Kann immer besser mit Coman. Note 3 © imago Sebastian Rudy: Der Ersatzmann des verletzten Martínez machte genau das, wofür er steht und was er kann. Ruhe reinbringen, saubere und sichere Pässe in der Vorwärtsbewegung spielen. Kein grätschender Zerstörer, eher ein Typ Kroos, sehr wichtig für die Stabilität. Note 3 © imago Thiago Alcantara: Der Antreiber im Mittelfeld, mit viel mehr Antrieb als unter Ancelotti. Erzielte das vermeintliche 1:0 (6.) - zurückgepfiffen, weil der Ball zuvor im Aus war. Blüht unter Heynckes auf, zauberte zwischendrin, lediglich ein harter Abschluss fehlt ihm zuweilen. Note 2 © imago Kingsley Coman: Sehr belebend. Wird immer besser auf der linken Außenbahn. Der Franzose mit rasanten Tempo-Dribblings und der perfekten Vorlage zum 2:0 von Kimmich. Kann tatsächlich der Nachfolger von Franck Ribéry werden. Unter Heynckes ist Landsmann Coman gesetzt – zurecht. Raus mit Applaus nach 78 Minuten. Note 2 © imago Thomas Müller: Der Kapitän geht voran, gestärkt von Heynckes. „Er ist im Aufwind“, sagte der neue Trainer. Staubte zum 1:0 (17.), sein 40. Champions-League-Treffer im 92. Spiel. Dennoch: Ballverluste, manchmal ohne rechte Übersicht. Note 3 © imago Arjen Robben: Sein 100. Champions-League-Spiel, das 60. für Bayern, war sich nicht zu schade für Defensiv-Grätschen. Suchte bei seinen Antritten über rechts immer wieder den Doppelpass mit Müller oder Lewandowski. Hatte kein Schussglück, scheiterte auch per Kopfball. Ein Treffer blieb ihm verwehrt. Note 3 © imago Robert Lewandowski: Anfangs doppelt im Pech. Seine Vorlage zu Thiago war nicht im Aus, hätte nach einem Halten und Zupfen Elfmeter bekommen müssen. Nach seinem Kopfball staubte Müller zum 1:0 ab. Blieb jedoch ohne eigenen Treffer – was ihn wurmte. Note 3 © imago Arturo Vidal: Ersetzte nach 67 Minuten Thiago. Der Chilene leitete eine Robben-Chance gut ein, ansonsten war seine Kampfstärke kaum gefordert. Note 3 © dpa James Rodriguez: Erster Einsatz unter Heynckes. Kam spät, erst nach 78 Minuten für Coman. Versuchte sich über links. Wird ein schweres Jahr für den Kolumbianer. Ohne Note © imago Rafinha © imago

Heynckes verzichtet auf Rotation

"Wir wollen dem Spiel unseren Stempel aufdrücken und unbedingt gewinnen", sagte Sportdirektor Hasan Salihamidzic unmittelbar vor dem Duell mit dem schottischen Serienmeister im TV-Sender Sky und maß der Partie "große Bedeutung" bei. Dies zeigte sich schon bei der Aufstellung als erste erkennbare Maßnahme des neuen Trainers.

Heynckes stoppte die unter Vorgänger Carlo Ancelotti übliche Rotation und versuchte, dem Team Sicherheit und Stabilität zu verleihen. Lediglich Sebastian Rudy rückte für den verletzten Javi Martínez im Vergleich zum 5:0 in der Bundesliga gegen Freiburg neu in die Startelf. Und nach nur sechs Minuten jubelten die Bayern-Fans das erste Mal - allerdings zu früh. Bei Robert Lewandowskis Hereingabe von der rechten Seite auf Thiago, der ins Tor traf, soll der Ball die Torauslinie überschritten haben. Doch von Beginn an schimmerte wieder der alte FC Bayern durch. Vor allem über die Flügel sorgten die Münchner für Gefahr. Nach feinem Zuspiel von Kingsley Coman von der linken Seite schoss David Alaba aus guter Position weit drüber.

Die Dienstwagen der Bayern-Stars Manuel Neuer © imago Neuer: SQ7 4.0 (435 PS) © Audi Sven Ulreich © imago Ulreich: RS 6 Avant 4.0 performance (605 PS). © Audi Tom Starke © imago Starke: Q7 3.0 (373 PS) © Audi Jerome Boateng © imago Boateng: RS 6 Avant 4.0 performance (605 PS). © Audi Mats Hummels © imago Hummels: RS 6 Avant 4.0 performance (605 PS). © Audi Joshua Kimmich © imago Kimmich: A5 Sportback 3.0 (285 PS) © Audi Niklas Süle © imago Süle: SQ5 3.0 (354 PS) © Audi Marco Friedl © imago Friedl: Sportback 2.0 (184 PS). © Audi Felix Götze © imago Götze: A3 Sportback 2.0 (184 PS). © Audi Javi Martinez © imago Martinez: Q7 e-tron 3.0 (373 PS). © Audi Juan Bernat © imago Bernat: S8 plus Limousine 4.0 (605 PS). © Audi David Alaba © dpa Alaba: S8 plus Limousine 4.0 (605 PS). © Audi Rafinha © imago Rafinha: RS 7 Sportback 4.0 performance (605 PS) © Audi Arturo Vidal © dpa Vidal: Q7 3.0 (373 PS) © Audi Niklas Dorsch © imago Dorsch: A3 Sportback 1.5 (150 PS) © Audi Sebastian Rudy © imago Rudy: Q7 3.0 (373 PS) © Audi Fabian Benko © imago Benko: Q2 2.0 TDI (190 PS). © Audi Corentin Tolisso © imago Tolisso: RS 7 Sportback 4.0 performance (605 PS) © Audi James Rodriguez © imago James: RS 7 Sportback 4.0 performance (605 PS) © Audi Kingsley Coman © imago Coman: S5 Sportback 3.0 (354 PS) © Audi Franck Ribéry © imago Ribery: SQ7 4.0 (435 PS) © Audi Arjen Robben © imago Robben: SQ7 4.0 (435 PS) © Audi Thiago © imago Thiago: RS 6 Avant 4.0 performance (605 PS). © Audi Thomas Müller © imago Müller: SQ7 4.0 (435 PS) © Audi Robert Lewandowski © imago Lewandowski: RS 6 Avant 4.0 performance (605 PS). © Audi

Bayern kontrolliert das Spiel

Wenig später wurde das dominante Auftreten der Bayern belohnt. Nach Kimmichs präziser Flanke konnte Celtic-Schlussmann Craig Gordon den Kopfball von Lewandowski zwar noch reaktionsschnell abwehren, doch gegen Müllers Abstauber aus kurzer Distanz bei dessen 40. Champions-League-Tor war der ansonsten starke Torwart machtlos.

Heynckes klatschte mit Salihamidzic und seinem Co-Trainer Peter Hermann ab, verfolgte ansonsten aber entspannt mit hinter dem Rücken verschränkten Armen das Geschehen. Das konnte er auch, denn seine Mannschaft ließ auch nach der Führung nicht nach. Mit permanentem Pressing vor allem über die Außen setzte der FCB die Schotten unter Dauerdruck. Lediglich mit langen Bällen versuchten sich die Gäste zu befreien, Mats Hummels und Jérôme Boateng standen aber hinten sicher.

Kontrolliert und konzentriert verrichtete der deutsche Rekordmeister seine Arbeit. Nach Flanke von Coman traf der 1,76 Meter große Kimmich - es war sein fünftes Champions-League-Tor und das dritte mit dem Kopf. Beispielhaft für das Miteinander stand Arjen Robben, der in seinem 100. Königsklassen-Spiel mehrfach für Ballgewinne in der eigenen Hälfte Szenenapplaus erhielt. In der zweiten Hälfte glänzte der Niederländer dann als Vorlagengeber beim 3:0. Seinen Eckball köpfte Hummels zu seinem ersten Europapokal-Tor für die Bayern ein.

FIFA 18: Die 20 schlechtesten Bundesliga-Spieler ab 23 Jahren FIFA 18: Wir zeigen die 20 schlechtesten Bundesliga-Spieler, die mindestens 23 Jahre alt sind. © imago/EA Sports/Montage Ioannis Gelios (FC Augsburg, Torhüter) - Rating: 59 - Potenzial: 65 © imago Tim Rieder (FC Augsburg, Abwehr) - Rating: 60 - Potenzial: 68 © imago Kwame Yeboah (Borussia Mönchengladbach, Angriff) - Rating: 62 - Potenzial: 70 © imago Caleb Stanko (SC Freiburg, Mittelfeld) - Rating: 62 - Potenzial: 68 © imago Alexander Meyer (VfB Stuttgart, Torhüter) - Rating: 62 - Potenzial: 65 © imago Karim Guédé (SC Freiburg, Angriff) - Rating: 65 - Potenzial: 65 © imago Tom Mickel (Hamburger SV, Torhüter) - Rating: 65 - Potenzial: 65 © imago Niklas Lomb (Bayer 04 Leverkusen, Torhüter) - Rating: 66 - Potenzial: 71 © imago Philipp Klement (1. FSV Mainz 05, Mittelfeld) - Rating: 66 - Potenzial: 71 © imago Samuel Sahin-Radlinger (Hannover 96, Torhüter) - Rating: 66 - Potenzial: 70 © imago Alexander Stolz (TSG 1899 Hoffenheim, Torhüter) - Rating: 66 - Potenzial: 66 © imago Onur Bulut (SC Freiburg, Mittelfeld) - Rating: 67 - Potenzial: 70 © imago Vladlen Yurchenko (Bayer 04 Leverkusen, Mittelfeld) - Rating: 67 - Potenzial: 73 © imago Christofer Heimeroth (Borussia Mönchengladbach, Torhüter) - Rating: 68 - Potenzial: 68 © imago Bjarne Thoelke (Hamburger SV, Abwehr) - Rating: 68 - Potenzial: 72 © imago Justin Eilers (SV Werder Bremen, Mittelfeld) - Rating: 68 - Potenzial: 68 © imago Jannik Huth (1. FSV Mainz 05, Torhüter) - Rating: 68 - Potenzial: 78 © imago Max Grün (VfL Wolfsburg, Torhüter) - Rating: 68 - Potenzial: 68 © imago Sebastian Maier (Hannover 96, Mittelfeld) - Rating: 68 - Potenzial: 73 © imago Jan Zimmermann (Eintracht Frankfurt, Torhüter) - Rating: 68 - Potenzial: 68 © imago

München blieb engagiert

Wie schon gegen Freiburg steckten die Münchner trotz der klaren Führung und des überlegenen Auftretens nicht zurück in ihrem Engagement. Im Gegenteil: Lewandowski & Co. spielten weiter energisch nach vorne und waren auf weitere Tore und einen höheren Sieg aus.

Robben scheiterte mit einem Kopfball (61.), Lewandowski stand beim vermeintlichen 4:0 knapp im Abseits (62.), Thiago probierte es aus der Distanz (63.). Bei den gefährlichsten Aktionen von Celtic lenkte Bayern-Keeper Sven Ulreich den Distanzschuss von Kieran Tierney an den Außenpfosten (70.) und parierte stark gegen Scott Sinclair (74.).

Für die letzten zehn Minuten durften noch James für Coman (78.) und Rafinha für den überzeugenden Kimmich aufs Feld (80.). Als die Schotten gegen die nun in der Defensive etwas nachlässiger werdenden Bayern doch noch trafen, stand Sinclair knapp im Abseits (86.).

KOMMENTIEREN