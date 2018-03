Klartext vom Chef: Darum ist Toni Kroos ein echter Leader

Der 28-Jährige ist längst einer der Führungsspieler i m Team von Bundestrainer Joachim Löw, der einst sagte, dass Kroos „zum Mann geworden“ sei. Den stand er auch sportlich betrachtend so gut es ging bei der Pleite gegen den Rekordweltmeister im ausverkauften Olympiastadion - zumindest in Sachen Kampfgeist.

Kroos scheut nicht, seine Meinung zu sagen

Doch auch für Kroos lief es nicht wie damals, 2014 im WM-Halbfinale, in dem er beim 7:1 der Mann des Spiels war und zwei Tore schoss. Auch wenn so ein Ergebnis am Dienstag natürlich nicht das Ziel sein konnte - ein bisschen persönlicher Frust dürfte beim kaltgestellten und alleingelassenen Kroos, der 20 Minuten Kapitän war, auch mitgespielt haben, als der dreifache Champions-League-Sieger vor die Mikrofone trat und loslegte - während übrigens viele der Kollegen wortlos in den Bus schlichen.

NIKLAS SÜLE : Der Bayern-Profi rückte in der 68. Minute für den angeschlagenen Boateng in die Innenverteidigung. Sorgte mit einer starken Grätsche gegen Douglas Costa für Szenenapplaus. NOTE 3

NIKLAS SÜLE : Der Bayern-Profi rückte in der 68. Minute für den angeschlagenen Boateng in die Innenverteidigung. Sorgte mit einer starken Grätsche gegen Douglas Costa für Szenenapplaus. NOTE 3 © imago/Schüler

SANDRO WAGNER : Ersetzte Gomez als Mittelstürmer in der 62. Minute. Der Bayern-Angreifer, ehemals bei der Hertha, wurde mit einigen Pfiffen begrüßt. Haute sich wuchtig in die Flanken, sorgte für etwas Unruhe im Strafraum der Gäste. NOTE 3

SANDRO WAGNER : Ersetzte Gomez als Mittelstürmer in der 62. Minute. Der Bayern-Angreifer, ehemals bei der Hertha, wurde mit einigen Pfiffen begrüßt. Haute sich wuchtig in die Flanken, sorgte für etwas Unruhe im Strafraum der Gäste. NOTE 3 © 2018 Getty Images

JULIAN DRAXLER : Hat bei Löw einen Stein im Brett. Der bei PSG unglückliche Außenstürmer spielte diesmal zentral und einige schlaue Pässe in die Spitze. Beste Chance in der Nachspielzeit: Brasilien-Torwart Alisson hielt prächtig. NOTE 2

JULIAN DRAXLER : Hat bei Löw einen Stein im Brett. Der bei PSG unglückliche Außenstürmer spielte diesmal zentral und einige schlaue Pässe in die Spitze. Beste Chance in der Nachspielzeit: Brasilien-Torwart Alisson hielt prächtig. NOTE 2 © imago/Uwe Kraft

LEROY SANÉ : Der zweite Guardiola-Jünger in der Startelf braucht für sein Spiel Anlauf oder Bälle in die Tiefe. Die bekam er selten, so fehlte dem linken Flügel Wucht. Nach 61 Minuten raus. NOTE 4

LEROY SANÉ : Der zweite Guardiola-Jünger in der Startelf braucht für sein Spiel Anlauf oder Bälle in die Tiefe. Die bekam er selten, so fehlte dem linken Flügel Wucht. Nach 61 Minuten raus. NOTE 4 © imago/DeFodi

JÉROME BOATENG : Erstmals DFB-Kapitän von Beginn an und das in seiner Geburtsstadt, „davon habe ich als Kind geträumt“. Daher total motiviert, sehr aufmerksam und als „Strafraum-Polizist“ immer zur Stelle. Bekam einen bösen Tritt von Jesus ab. NOTE 3

JÉROME BOATENG : Erstmals DFB-Kapitän von Beginn an und das in seiner Geburtsstadt, „davon habe ich als Kind geträumt“. Daher total motiviert, sehr aufmerksam und als „Strafraum-Polizist“ immer zur Stelle. Bekam einen bösen Tritt von Jesus ab. NOTE 3 © imago/DeFodi

KEVIN TRAPP : Drittes Länderspiel für den Ersatztorhüter von PSG. Den Kopfball von Gabriel Jesus zum 0:1 hätte er haben müssen – sein Ding. Hatte große Schwierigkeiten in der Spieleröffnung, lange Schläge landeten im Nirgendwo. Bitterer Abend. In Halbzeit zwei besser. NOTE 5

KEVIN TRAPP : Drittes Länderspiel für den Ersatztorhüter von PSG. Den Kopfball von Gabriel Jesus zum 0:1 hätte er haben müssen – sein Ding. Hatte große Schwierigkeiten in der Spieleröffnung, lange Schläge landeten im Nirgendwo. Bitterer Abend. In Halbzeit zwei besser. NOTE 5 © imago/Eibner

Spieler akzeptieren den Leader

Goretzka, der gegen Brasilien also sicherlich auch nicht seinen besten DFB-Auftritt hingelegt hatte, gab an, dass Kroos „mit Sicherheit in der Position“ sei, „Kritik zu äußern - und deshalb werden das alle annehmen." Auf Kroos wird gehört, sein Wort hat Gewicht. Und er macht nach acht Jahren in der Nationalmannschaft das, was Löw von ihm verlangt: Aktiv auch außerhalb der Spiele dabei helfen, die Mannschaft zu verbessern. Das kann auch gelingen, wenn man mal auf den Putz haut. So wie Kroos es nun getan hat - um seine Rolle als Führungsspieler zu festigen.