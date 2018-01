Kleine 96-Feier wegen Maier: Tor gegen kleinen Klinsi im kleinen Wintercup-Finale

Anzeige

Den ersten Titel des Jahres 2018 hat 96 verpasst. Aber beim Wintercup in Bielefeld gabs am Ende doch eine kleine Feier wegen Maier. Sebastian Maier traf zum 1:0-Siegtor im kleinen Finale gegen Hertha BSC. Nach dem 1:2 gegen Bielefeld im Halbfinale gab's den ordentlicher Abschluss im Härtetest. Vor dem Rückrundenstart am 13. Januar gegen Mainz trifft 96 am Dienstag in der Nachwuchs-Akademie noch auf den Drittligisten Paderborn.

Mensch Maier! Aus 22 Metern zog der 96-Basti ab – über den Hertha-Torwart Jonathan Klinsmann hinweg zum 1:0. Der kleine Klinsi, Sohn des großen Jürgen und sonst Nummer drei bei den Berlinern, sah bei dem Schuss nicht glücklich aus. Das Spiel um Platz drei hatte nach dem langweiligen 0:0 von Hertha gegen Köln (Köln gewann im Elfmeterschießen) einige Knalleffekte zu bieten. Martin Harnik jagte die Maier-Vorlage an die Latte. Auf der anderen Seite gabs ein echtes Brett von Herthas Per Skjelbred – ebenfalls an die Latte (21.).

Wie im Halbfinale gegen Bielefeld spielte 96 mit einer komplett veränderten ersten Elf in der ersten Hälfte stabiler als der Gegner. Wobei bei Berlin trotz einer B-Elf eine Klasse besser besetzt war als Bielefeld mit Vedad Ibisevic im Sturm oder Skjelbred auf der Sechs. Wie im ersten Spiel fiel der 18-jährige Linton Maina bei 96 positiv auf. Von einem Tempo, der Finesse und dem Einsatz möchte 96 noch mehr sehen. Nach guter erste Hälfte ging Maina raus. 96-Trainer André Breitenreiter wechselte Uffe Bech ein – das Comeback des Dänen nach dem Meniskusriss im Juli. Bech gelang auf Anhieb ein guter Steilpass auf Harnik, der hatte freie Bahn, diesmal parierte der kleine Klinsi. Genau wie bei der Riesenchance von Bech (49.).

Florian Hübner köpfte kurz darauf knapp neben das Tor (50.) - 96 hätte 3:0 führen können. Bech vergab die letzte Chance mit einem Volleyschuss nach einem schönen Angriff über Oliver Sorg und Maier (56.) - knapp vorbei. Der Sieg gegen Hertha war hochverdient nach diesmal zwei ordentlichen Halbzeit über jeweils 30 Minuten.

"Wir wollen die Testspiele nicht überbewerten", meinte später 96-Trainer André Breitenreiter. "Aber in der ersten Halbzeit im ersten Spiel haben wir das in Ballbesitz sehr gut gemacht. In der zweiten Hälfte haben wir es etwas übertrieben, dadurch kam es zu Ballverlusten. Die Fehler können passieren. Gut, dass sie in Testspielen passieren. Im zweiten Spiel waren wir stabiler und haben ein gutes Umschaltspiel gezeigt. Die Jungs haben das ordentlich gemacht. Aber natürlich haben wir noch Luft nach oben."

Bilder der Wintercup-Partie Hannover 96 gegen Hertha BSC: Ihlas Bebou vor Jordan Torunarigha. Jubel bei Hannover 96 über das 1:0 von Sebastian Maier. © imago/DeFodi Olver Sorg im Einsatz. © imago/DeFodi

Hannover 96 beim Wintercup von Arminia Bielefeld Das 1:0 für Hannover 96 gegen Arminia Bielfeld durch Niclas Füllkrug. Armin Veh und Horst Heldt auf der Tribüne. © imago/De Fodi Miiko Albornoz gegen Roberto Massimo. Niclas Füllkrug mit vollem Einsatz. Miiko Albornoz im Zweikampf. © imago/De Fodi Jubel bei Bielefeld, Ratlosigkeit bei Hannover 96. © imago/De Fodi

