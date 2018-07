Klopp-Deal fix: Liverpool verpflichtet Weltrekord-Torwart Alisson Becker

Andrey Voronin: Der langhaarige Ukrainer war in der Bundesliga längst eine große Nummer, als er 2007 aus Leverkusen an die Merseyside wechselte. Über die Jokerrolle kam der Angreifer nicht hinaus - so verwunderte es nicht, dass er sich nach nur einem Jahr an Hertha verleihen ließ. 2010 wurde er zu Dinamo Moskau verkauft. Es folgte ein Gastspiel in Düsseldorf - vor dem Karriereende 2015. In Deutschland geriet er zuletzt 2017 in die Schlagzeilen, als er den Kreisligisten Büderich trainierte. Ansage: "Wer besoffen kommt, spielt nicht." Nach drei Monaten war das Engagement beendet. (40 Spiele und sechs Tore von 2007 bis 2010) © Getty