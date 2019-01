Berichte: Klopp-Klub FC Liverpool und FC Arsenal heiß auf Bayern-Star James Rodriguez

"Viele Gespräche" führt Bayern-Sportdirektor Hasan Salihamidzic mit dem von Real Madrid ausgeliehenen James Rodríguez. Für 42 Millionen Euro können die Münchner eine Kaufoption ziehen. Ein Verbleib soll aber alles andere als sicher sein. Wie der Mirror aus England und Don Balón aus Spanien berichten, ist der FC Liverpool heiß auf den 27-Jährigen. Zudem soll laut Daily Mail der FC Arsenal an einem sofortigen Deal interessiert sein.

James Rodríguez ist nach seiner Knieverletzung wieder fit. Der Kolumbianer gilt als Topkandidat für die Vertreterrolle vom gesperrten Thomas Müller in der Offensive im Champions-League-Duell gegen den FC Liverpool. Ist es das Spiel gegen seinen zukünftigen Klub? Englische und spanische Medien schreiben, dass es Interesse von der Insel geben soll. Und das nicht nur vom Klub von Jürgen Klopp.

Bericht: Ehefrau gibt TV-Interview! FC Bayern an China-Profi Yannick Carrasco interessiert?

Die englische Zeitung Daily Mail berichtet, dass der FC Arsenal an einer sofortigen Leihe interessiert ist. Wie das Blatt schreibt, denkt der FC Arsenal an einer Weiterführung der Leihe bis zum Sommer nach. Etwa 3,3 Millionen Euro als Leihgebühr seien dafür im Gespräch. Der FC Bayern besitzt noch bis zum 15. Juni eine Kaufoption in Höhe von 42-Millionen-Euro.