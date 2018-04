Kracher-Duell in der Champions League: Klopp mit starker Bilanz gegen Guardiola!

Anzeige

Jürgen Klopp weiß natürlich um die große Geschichte des FC Liverpool. Um die 18 Meisterschaften und die fünf Siege im Europapokal der Landesmeister und der Champions League. Doch es ist seiner Meinung nach nicht angebracht, zu sehr in Erinnerungen zu schwelgen. Statt in der Vergangenheit zu leben, will er die Zukunft gestalten. „Dieser Klub ist voller Historie. Aber wir müssen unsere eigene Geschichte schreiben. Dafür sind wir bereit“, sagt der deutsche Trainer vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Königsklasse am Mittwoch gegen Manchester City.

Klopp weiß, dass seine Mannschaft im Duell mit der Elf seines Trainer-Kollegen Pep Guardiola nur Außenseiter ist. Angst hat er deshalb allerdings nicht. „Es ist ein großes Spiel gegen das vielleicht beste Team Europas. Aber wir stehen auch nicht durch Zufall im Viertelfinale. Wir haben uns dafür qualifiziert“, sagt Klopp. Und das sogar ziemlich beeindruckend.

Das Achtelfinale gegen den FC Porto war schon nach dem 5:0 im Hinspiel entschieden. Folglich kann Liverpool selbstbewusst in die Spiele gegen City gehen, zuerst vor eigenem Publikum, kommende Woche Dienstag in Manchester.

Keiner bezwingt Pep öfter als Klopp!

Klopp mit Respekt vor ManCity: "Eine große Aufgabe"

Mitte Januar fügte Klopps Mannschaft dem in der Premier League enteilten Konkurrenten beim 4:3 an der Anfield Road die bislang einzige Niederlage der Saison zu. Und dann ist da noch Klopps gute Bilanz gegen Guardiola, seinen alten Bekannten aus der Bundesliga. Er gewann sechs von zwölf Duellen mit dem katalanischen Kollegen und siegte damit öfter als jeder andere Trainer gegen den früheren Bayern-Coach. Eine Statistik, die für Klopp allerdings keine Rolle spielt. „Die Bilanz ist nicht wichtig. Pep macht sich deshalb sicher keine Sorgen“, sagte der 50-Jährige, der wahrscheinlich auf den verletzten deutschen Nationalspieler Emre Can verzichten muss.

Guardiola ist überzeugt, dass sich das Publikum auf zwei unterhaltsame Partien freuen kann. „Wir wollen beide spielen, wir wollen beide angreifen. Wir sind die Mannschaften mit den meisten Toren in der Liga. Es werden gute Spiele“, sagt Citys Trainer. Für sein Team wird es vor allem darauf ankommen, sich nicht von Liverpools furioser Offensive mit Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah überrumpeln zu lassen - so wie bei der Niederlage im Januar.

Klopp gegen Guardiola: Alle Duelle Jürgen Klopp gegen Pep Guardiola: Bisweilen hieß das fußballerische Leidenschaft gegen taktisches Genie. Zwölf Mal haben sich die beiden bisher im Direktvergleich gemessen. Dortmund gegen Bayern, Liverpool gegen Manchester City - langweilig war es nie wenn die beiden Trainer-Stars aufeinander trafen. Wir führen durch das Trainerduell "Kloppo" gegen "Pep": © Getty Images/Montage DFL-Supercup 2013/14: Zu Beginn der Saison im Juli 2013 rächte sich der Klopp-BVB am Münchener Triple-Sieger mit 4:2. Pep Guardiola verlor sein erstes Pflichtspiel auf der Trainerbank des FCB - und auch das erste gegen Jürgen Klopp. - Gesamtbilanz: 1:0 für Jürgen Klopp © imago/Camera 4 Bundesliga Hinrunde 13/14: Im ersten Ligaspiel zwischen Klopp und Guardiola gewinnt der Spanier zum ersten Mal. Der damalige Tabellenerste Bayern gewann in Dortmund mit 3:0. Beide Trainer hatten ihre Teams sehr kompakt eingestellt, bis ausgerechnet Mario Götze den Dortmunder Abwehrriegel durchbrach. Der Angreifer war erst kurz zuvor aus Dortmund nach München gewechselt und mit einem gellenden Pfeifkonzert empfangen worden. Die weiteren Tore schossen Arjen Robben und Thomas Müller. - Gesamtbilanz: Guardiola gleicht zum 1:1 aus © imago/Laci Perenyi Bundesliga Rückrunde 13/14: Vor dem Rückspiel am 30. Spieltag standen Guardiolas Bayern bereits als deutscher Meister fest, sportlich ging es für den FCB um nichts mehr. Klopps Borussen machten sich dies zu Nutze und ärgerten den Rekordmeister in dessen heimischer Arena mit 3:0. - Gesamtbilanz: 2:1 "Kloppo" © 2014 Getty Images DFB Pokalfinale 13/14: Das bis dato wichtigste Duell zwischen den beiden Startrainer trug sich noch in derselben Saison ab. Der FC Bayern war bereits Meister, in der Champions League waren beide gegen Real Madrid ausgeschieden (Dortmund im Viertelfinale, Bayern im Halbfinale.). Im Finale des DFB-Pokals stand es zum Ende der regulären Spielzeit 0:0, der Schiedsrichter hatte ein reguläres Tor von Mats Hummels für den BVB nicht anerkannt, obwohl der Ball die Torlinie vollständig überquert hatte. In der Verlängerung besorgte dann einmal mehr Arjen Robben die Führung für den FC Bayern, Thomas Müller legte in der Nachspielzeit noch das 2:0 nach. - Gesamtbilanz: Wieder der Ausgleich für Pep - 2:2 © imago/Matthias Koch DFL-Supercup 2014/15: Zu Beginn der Folgesaison kann sich der BVB abermals für die Finalniederlage revanchieren. Mkhitaryan und Aubameyang machen die Tore auf Seiten der Klopp-Elf. Zuvor war Robert Lewandowski von den Borussen zu den Bayern gewechselt. - Gesamtbilanz: Erneute Führung für Klopp - 3:2 © imago/ActionPictures Bundesliga Hinrunde 2014/15: In der Bundesloga läuft es für Klopps BVB gar nicht - die Borussia steht auf einem Abstiegsplatz. Gegen die Bayern kann "Schwarz-Gelb" in Person von Marco Reus trotzdem in der ersten Halbzeit zum 1:0 vorlegen. Doch die Bayern können die Partie durch späte Tore von Robben und Lewandowski noch zum 2:1-Endstand drehen. Gesamtbilanz: 3:3-Ausgleich © imago/Schiffmann Bundesliga Rückrunde 2014/2015: Zur Rückrunde hat Klopp den BVB wieder in die Bahn gebracht. Die Borussia ist immerhin auf Rang 10. Gegen die Bayern sind Reus und Co. trotzdem chancenlos. Ein Tor von Überläufer Robert Lewandowski entscheidet das Spiel zugunsten der Bayern. - Gesamtbilanz: Guardiola holt sich die Führung zum 4:3 © imago/Schiffmann DFB-Pokal Halbfinale 2014/15: Das letzte Duell im deutschen Klassiker leifern sich die beiden noch im selben Monat im Halbfinale des DFB-Pokal. Durch Tore von Lewandowski und Aubameyang steht es nach 90 Minuten 1:1. Erst im Elfmeterschießen entscheidet sich das Spiel: Dortmund gewinnt 3:1 und Jürgen Klopp bekommt das Finale als letztes BVB-Spiel. In Berlin bleibt Klopp der Pokal zum Abschied jedoch verwehrt - gegen Wolfsburg verliert die Borussia 1:3. - Gesamtbilanz: 4:4 © imago/Laci Perenyi Premier League Hinrunde 2016/17: Auf der Insel gibt es an Sylvester 2016 dann das große Wiedersehen mit den neuen Vereinen. Das mit Spannung erwartete Duell wird jedoch spielerisch eher langweilig: Klopp und Liverpool besiegen Guardiola und Manchester City mit 1:0 durch ein Tor von Georgino Wijnaldum in der 8. Minute. - Gesamtbilanz: 5:4 "Kloppo" © 2016 Getty Images Premier League Rückrunde 2016/17: Im zehnten Direktvergleich zwischen Klopp und Guardiola kommt es beim 1:1 im März 2017 zum ersten Unentschieden. James Milners Elfmeter-Treffer aus der 51. Minute gleicht Sergio Agüero in der 69. Minute aus. - Gesamtbilanz: Weiterhin 5:4 "Kloppo" bei einem Unentschieden © 2017 Getty Images Premier League Hinrunde 2017/18: In dieser Saison wird es dann spektulär. Im Hinspiel verpasst Guardiolas famoses Manchester City den "Reds" von Klopp ein 5:0. Leroy Sané und Gabriel Jesus treffen dabei doppelt, Agüero komplettiert die Schützenliste. Der Kantersieg kommt zu Beginn einer einzigartigen Serie: Bis zum Rückspiel verlieren die "Citizens" nicht mehr. - Gesamtbilanz: 5:5 (bei einem Remis) © 2017 Getty Images Premier League Rückrunde 2017/18: Im Rückspiel wird es dann sogar noch spektakulärer als im Hinspiel. Manchester hatte bis dahin kein einziges Ligaspiel verloren, träumte schon davon, dies über die ganze Saison beizubehalten und es Arsenals "Invincibles" aus der Saison 03/04 gleichzutun. Zur Halbzeit in Liverpool steht es 1:1, Leroy Sané hatte ein frühes Tor von Oxlade-Chamberlain ausgeglichen. Dann wird City in der zweiten Hälfte auf einmal überrannt: 2:1, 3:1, 4:1. Doch als schon alles schient, als könnte nichts den Heimsieg mehr gefährden fallen auf einmal noch zwei Tore für Manchester und die "Reds" schwimmen noch einmal gewaltig. Liverpool rettet den Sieg trotzdem gerade noch über die Zeit. - Gesamtbilanz: Bis dato führt Jürgen Klopp das Duell mit 6:5 bei einem Unentschieden © 2018 Getty Images

Zu sehr nach dem Gegner richten will sich Guardiola allerdings nicht. „Ich habe Respekt vor Liverpool, so arrogant bin ich nicht. Aber es läuft für uns bislang so gut. Warum sollten wir etwas ändern?“, fragt er. In seiner zweiten Saison im Amt hat er City zur überragenden Mannschaft in England gemacht. Das Team könnte schon am Wochenende Meister werden - mehr als einen Monat vor dem Ende der Saison - und hat auch in der Champions League höchste Ambitionen.

Trotzdem spricht Guardiola, der als Trainer des FC Barcelona zweimal den silbernen Henkelpokal gewann, mit einer gewissen Demut über den Wettbewerb. So, als wäre sein Klub neu auf internationaler Bühne. „Für uns ist es ein Traum, gegen die besten Mannschaften Europas zur spielen“, sagt er. Und es stimmt ja auch: Der Einzug ins Halbfinale vor zwei Jahren ist der bislang größte Erfolg des Vereins in der Champions League. Da hat Liverpool eine größere Geschichte vorzuweisen.

Jürgen Klopp: Seine besten Sprüche Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago Jürgen Klopp ist Trainer und Entertainer in einem – das sind seine besten Sprüche! © imago

KOMMENTIEREN