Englischer Ex-Nationalspieler geht auf Klopp los: Jeder andere Trainer "wäre geschlachtet worden"

Am Sonntag beim Premier-League -Derby zwischen dem FC Liverpool und dem FC Everton bejubelte der deutsche LFC-Trainer Jürgen Klopp den 1:0-Siegtreffer seines Spielers Divock Origi so stark, dass sein Jubelsturm auf der Insel nun für ordentlich Gegenwind sorgte.

Einer nahm ihm die Aktion so richtig krumm: "Es ist absolut schockierend, was Klopp getan hat. In die Mitte des Feldes zu rennen, das ist absolut respektlos gegenüber Everton. Wenn es ein anderer Trainer gewesen wäre, wäre er dafür geschlachtet worden", sagte der ehemalige englische Nationalspieler Danny Mills der BBC. "Ich würde mir wünschen, dass er dafür in Schwierigkeiten kommt".