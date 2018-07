Klopp verrät: Beckenbauer wies auf Karius-Gehirnerschütterung hin

Dieser Anruf könnte die Karriere von Liverpool-Torwart Loris Karius gerettet haben: Am Tag nach dem verlorenen Champions-League-Finale in Kiew gegen Real Madrid (1:3) meldete sich kein geringerer als Ex-Bayern-Präsident und Fußball-Ikone Franz Beckenbauer bei Liverpool-Trainer Jürgen Klopp. Sein Keeper hatte im Finale schwer gepatzt und zwei Gegentreffer verursacht – wie sich später herausstellte, aufgrund einer im Spiel erlittenen Gehirnerschütterung. Wie Klopp gegenüber dem Vereinssender LFCTV nun verraten hat, brachte ihn Beckenbauer auf die richtige Diagnose.

Marca (Spanien): "Ramos´ Kollision mit Karius beeinflusste die Performance des Torwarts in Kiew." © marca

The Sun (England): "DER KOPF DER REDS - Loris Karius von Liverpool erlitt bei der Champions League-Finalniederlage gegen Real Madrid eine "Gehirnerschütterung" © thesun

Daily Star (England): Von der "KOPCUSSION" wird hier geschrieben, eine Anspielung auf die concussion (zu deutsch Gehirnerschüttertung; Anm. d. Red.) von Loris Karius und die berühmte Liverpooler Fantribüne "The Kop"." © dailystar

Liverpool-Torwart Loris Karius hatte es in den vergangenen Wochen nicht leicht, die Presse nimmt ihn nun aber in Schutz. © imago/AFLOSPORT

Mit einem schlampigen Abwurf hatte Karius dem Franzosen Karim Benzema den Führungstreffer zum 2:1 geradezu geschenkt, beim dritten Treffer der Madrilenen ließ er einen 35-Meter-Schuss von Gareth Bale durch die Finger flutschen. „Eine Schande, dass es in so einem Spiel passiert“, sagte Jürgen Klopp direkt nach dem Abpfiff und fügte beim TV-Sender Sky hinzu: „Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht.“ Verursacht wurde die Gehirnerschütterung zwei Minuten vor dem ersten Patzer durch Real-Madrid-Kapitän Sergio Ramos, der zu Beginn des Spiels bereits Liverpool-Superstar Mo Salah bei einem Foul eine Schulterverletzung zugefügt hatte. Er erwischte Karius mit dem Ellenbogen am Kopf.