Klose giftet gegen Sandro Wagner: Gomez-Aus 2014 viel bitterer

Der ehemalige Weltklasse-Stürmer Miroslav Klose hat die Reaktion von Sandro Wagner auf dessen Nichtnominierung für die WM in Russland kritisiert. „Es ist schwer, so eine Entscheidung zu akzeptieren. Aber ich kann sagen: Ich bin vom Typ her ganz anders“, sagte Klose der Sport Bild. Der Münchner Wagner hatte nach der Entscheidung von Bundestrainer Joachim Löw seinen Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft verkündet.