Knackiges 96-Training am Donnerstag: Sorge um Prib, Bakalorz bricht ab

Hoffentlich gehen die 96-Profis am Sonntag gegen Frankfurt auch so zur Sache...

Beim Training am Donnerstagvormittag knallte es gleich mehrfach auf dem Rasen, die Roten lieferten sich ein intensives Spiel auf drei Tore - mit Folgen für vier 96-Profis. Edgar Prib, der nach seinem Kreuzbandriss, wieder voll im Mannschaftstraining ist, musste die Einheit vorzeitig abbrechen. Wenige Minuten später wurde Marvin Bakalorz von Physio Jens Vergers im Golfcart in die Kabine gefahren. Bakalorz hatte sich in einem Zweikampf mit Keeper Leon Weinkauf verletzt.