Knall bei Schalke 04: Tedesco wirft Nabil Bentaleb aus dem Kader

Tedesco hatte unter der Woche die mangelhafte Einstellung von Bentaleb kritisiert, Heidel anschließend nachgelegt. ""Wenn wir 5:0 gewinnen und Nabil hat nur eine Halbzeit gespielt, dann läuft er rum, als hätten wir 0:5 verloren", sagte der frühere Mainzer. "Das kann nicht sein, und das kommt natürlich nicht gut an. Und wenn er das Gefühl hat, er spielt am Wochenende nicht, dann trainiert er auch so."