Knapper Sieg gegen Tschechien: Deutschland startet mit Mühe in WM-Saison

Sauber! Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat ihre weiße Weste behalten, gewann auch ihr siebtes Spiel in der Qualifikation zur WM 2018 in Russland. 21 Punkte nach dem 2:1 in Tschechien. Mehr geht nicht. Vor dem Spiel hatte Bundestrainer Joachim Löw eine (Luxus-)Sorge geäußert: „Wir müssen gucken, dass wir uns finden.“ Warum? Weil sich erstmals Confed-Cup-Helden und Altgediente in einer Partie mischten. Zumindest einmal klappte das perfekt – ansonsten lag Löw richtig, als schon zuvor vermutet hatte, dass sein Team „nicht eingespielt“ sei. Auch wenn es am Ende reichte.

Mit Mats Hummels, Toni Kroos, Mesut Özil und Thomas Müller (als Kapitän) standen vier Weltmeister nach ihrer Nationalteam-Pause wieder in der Startelf – und die war, wie vom Bundestrainer angekündigt, offensiv ausgerichtet. Im Sturm: Leipzigs Timo Werner, der damit weiter an der Verwirklichung seines Traumes arbeiten durfte: er will mit zur Weltmeisterschaft 2018 in Russland. „Wenn ich meine Leistung bringe, kann ich ein wichtiger Faktor für diese Mannschaft werden, vielleicht schon bei der WM“, sagte er vor der Partie gegenüber der „Süddeutschen Zeitung“. Werner drin – bedeute auch: Mario Gomez auf der Bank. Und von dort aus sah der Wolfsburger, wie Löws neue Mischung einen Frühstart bescherte: Weltmeister Özil auf Confed-Cup-Sieger Werner – 1:0 Deutschland in der vierten Spielminute.

Fans stören Schweigeminute vor Spielbeginn

Werner erweiterte also seine WM-Bewerbung. Und direkt danach waren aus dem Block der deutschen Fans erneut vereinzelte Schmährufe auf den RB-Star zu hören. Dabei hatte DFB-Teammanager Oliver Bierhoff in diesen Tagen noch appelliert: „Egal, wo wir spielen, egal, wer spielt, ich wünsche mir, dass wir unterstützt werden.“ Bereits direkt nach dem Anpfiff hatten die Fans, wie zuletzt auch verstärkt in den Bundesligastadien, gegen den DFB gewettert. „Scheiß DFB“ hallte auch durch die Arena in Prag.

Zurück auf den Platz. Auch neu als Frucht des Confed Cups: Löw probierte eine Doppelspitze, hinter Werner durfte Lars Stindl ran. Aber auffällig wurde er zunächst hinten, musste der Abwehr um seinen Gladbach-Kollegen Matthias Ginter (erstmals seit 31 Jahren standen zwei Borussen in der DFB-Startelf) helfen. Jan Kopic hatte den Ausgleich auf dem Fuß, Stindl blockte im richtigen Moment (12. Spielminute). Vier Minuten später musste Torwart Marc-André ter Stegen retten, fischte einen Schuss von Tomas Soucek raus. Es war der Beginn der Phase, ab der Löws Vermutung eintrat und sich seine Mischung eben nicht fand. Keine gefährlichen Konter, keine Flanken auf die Köpfe der Angreifer. Was Löws Mannschaft zuvor so oft erfolgreich umsetzen konnte, egal ob mit den Alteingesessenen oder mit den jungen Wilden beim Confed Cup, klappte gestern in Prag nicht wirklich. Folgerichtig glich Herthas Vladimir Darida (78.) aus.

Deutschland in der Einzelkritik: Die Noten gegen Tschechien Die deutsche Mannschaft in der Einzelkritik: Heiko Ostendorp hat das DFB-Team gegen Tschechien benotet. Klickt Euch durch! © imago Marc-André ter Stegen: Hatte insgesamt nicht viele Gelegenheiten, sich auszuzeichnen. Aber wenn, war der Stellvertreter von Manuel Neuer da. Wie beim gefährlichen Schuss von Soucek (18.), den er stark parierte. Beim Ausgleichs-Traumtor machtlos. Note: 3 © imago Joshua Kimmich: Der Münchner hatte auch schon deutlich bessere Tage. Fast alle gefährlichen Angriffe der Tschechen liefen über seine rechte Seite. Sein Stellungsspiel war – zumindest in dieser Partie – verbesserungswürdig. Note: 4 © imago Matthias Ginter: Im Zweikampf stark, aber mit einigen üblen Stellungsfehlern. Wird es so schwer haben, sich einen Stammplatz in der Defensivreihe zu ergattern. Note: 4 © imago Mats Hummels: Bester deutscher Verteidiger. Robust, umsichtig. Leitete den Führungstreffer mit seiner tollen Spieleröffnung ein. Längst nicht mehr wegzudenken. Note: 1 © imago Julian Brandt: Sein Auftritt war wie eine Achterbahnfahrt mit vielen Loopings. Anfangs wirbelte er die tschechische Defensive noch ein paar Mal durcheinander. Deutlich häufiger brachte er durch unnötige Fehler sein eigenes Team in Turbulenzen. Wurde zurecht ausgewechselt. Note: 5 © imago Jonas Hector: Obwohl viel über seine linke Seite ging, war der Kölner recht unauffällig. Wurde zudem ein paar Mal von den wendigen Tschechen eingedreht. Note: 4 © imago Toni Kroos: Spielgestalter, Stratege, Anführer. Der amtierende Champions-League-Sieger zeigte, dass er der unumstrittene Chef im deutschen Mittelfeld ist. Note: 2 © imago Mesut Özil: Herrlich, wie er den ersten Treffer vorbereitete. Seine Körpertäuschung und der anschließende Pass waren weltklasse – der Rest seines Auftritts allerdings eher durchwachsen. Note: 3 © imago Thomas Müller: Durfte nach den Ausfällen von Neuer und Khedira als Kapitän auflaufen, bewegte sich zwischen den Linien. Sehenswerte Aktionen hielten sich aber arg in Grenzen. Note: 4 © imago Lars Stindl: Begann gut, war immer als Anspielstation in der Offensive da. Allerdings unterliefen ihm auch einige leichte Ballverluste. Note: 4 © imago Timo Werner: Der Bundestrainer gab ihm den Vorzug vor Mario Gomez. Der Leipziger Angreifer bedankte sich bereits nach vier Minuten mit dem Tor zum 1:0. Viel unterwegs, ohne zu glänzen. Baute zunehmend ab. Note: 3 © imago Antonio Rüdiger: Wurde in der 60. Minute für Brandt eingewechselt. Wirkt immer etwas hölzern, aber ist im Zweikampf einfach bärenstark. Note: 3 © imago Julian Draxler: Kam in der 67. Minute für Stindl. Keinerlei auffällige Aktionen mehr. Note: 4 © imago Emre Can: Kam in der Schlussphase für Torschütze Werner. Ohne Note. © imago

Ein alter Hase sorgt für die Entscheidung

„Ein Ziel war es, dass wir uns in der Breite in der Qualität verbessern und auf den Positionen mehr Möglichkeiten haben als 2016“, sagte Löw bei der Zusammenkunft seiner Mannschaft in Stuttgart. Dieses Ziel habe man erreicht. Bis kommenden Sommer hat der Bundestrainer Zeit, sein Luxus-Puzzle zu vollenden und seine neuen Möglichkeiten in den Stamm zu integrieren. Und so musste gestern ein alter Hase die Entscheidung herbeiführen: Hummels mit einem Last-minute-Siegtreffer in der 88. Minute.

Deutschland gewinnt also auch in Tschechien – und beweist damit einmal mehr, dass sie ein echter Spezialist in Sachen WM-Qualifikation ist: Von jetzt 91 Partien in diesem Wettbewerb gewannen die DFB-Auswahlteams 71. Dazu gab es 18 Unentschieden uns sage und schreibe nur zwei Niederlagen. Da waren ein 1:5 gegen England im Jahr 2001 und ein 0:1 im Jahre 1985 gegen Portugal. Schon am Montag (20.45 Uhr, RTL) können die Deutschen gegen Norwegen die vorzeitige Qualifikation für die WM 2018, bei der der Titel verteidigt werden soll, eintüten.

