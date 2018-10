1. FC Köln gegen FC Schalke 04 live im TV, Online-Stream und Ticker schauen

Der 19. Dezember 2017 war für alle Fans des FC Schalke 04 ein Feiertag – obwohl es der Vereinsgeburtstag von Erzrivale BVB ist! Mit einem 1:0 zog S04 gegen den Abstiegskandidat und spätere BL-Absteiger vom Rhein ins Viertelfinale ein. Die Partie FC Schalke 04 gegen 1. FC Köln am Mittwoch (18.30 Uhr / live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist bereits das achte Duell zwischen diesen beiden westdeutschen Giganten. Und: Der FC setzte sich in den bisherigen sieben Spielen fünfmal durch, zuletzt am 24. Oktober 2006 (4:2 n. V.). Im Viertelfinale 1983 demütigte Köln die Knappen gar mit 5:0.

Yussuf Poulsen (RB Leipzig): „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir jemals zweimal hintereinander 0:0 gespielt haben. Das Positive daran ist, dass wir hinten wieder die Null gehalten haben. Was wir heute bis in den 16er hinein abgeliefert haben, war gut. Die Konterchancen haben wir auch super ausgespielt. Aber am Ende hat ein bisschen die Effizienz gefehlt. Der allerletzte Pass und die letzten Flanken kamen nicht gut genug.“ © Christian Modla

Diego Demme (RB Leipzig): „Es wurde heute um jeden Zentimeter Rasen gekämpft. Wir haben dagegen gehalten und in der Schlussphase versucht, noch das Siegertor zu erzwingen. Aber Schalke stand sehr kompakt, weshalb das Unentschieden unterm Strich auch in Ordnung geht. Ein Kompliment an unsere Fans. Trotz des nasskalten Wetters war es wieder ein Top-Support und hätte drei Punkte verdient gehabt.“ © Christian Modla

Ralf Rangnick (Trainer RB Leipzig): „„Es war das erwartet intensive und körperbetonte Spiel. Wir waren in der letzten halben Stunde drauf und dran, das Spiel für uns zu entscheiden. Wenn man die klaren Torchancen gegenüber stellt, dann ist ein Unentschieden okay. Es war für mich trotzdem ein Null zu Null der besseren Sorte. Wir leben heute mit dem Punkt. Ab morgen beginnt die Vorbereitung auf das DFB-Pokal-Heimspiel am Mittwoch gegen Hoffenheim. Wir schauen weiter nach vorne.“ © 2018 Getty Images

Trotz der zuletzt vor allem vor heimischer Kulisse nicht überzeugenden Auftritte plant der FC den Pokal-Coup gegen Schalke. „Es ist egal, wer Favorit ist, wir wollen jedes Spiel gewinnen“, sagte FC-Trainer Markus Anfang am Dienstag in Köln. Die Geißböcke holten aus den letzten drei Spielen im RheinEnergie-Stadion gegen den MSV Duisburg, Holstein Kiel und den 1. FC Heidenheim nur zwei Punkte und mussten sich Pfiffe ihrer treuen Anhänger gefallen lassen. „Enttäuschung zu zeigen, ist legitim“, so Markus Anfang.

Schalke 04 blieb in den letzten drei Pflichtspiel-Auftritten ohne eigenes Tor. Vor allem das 0:0 bei RB Leipzig am Sonntag war eine schwache Leistung des Vizemeisters. „Schalke muss endlich einmal anfangen, Fußball zu spielen“, rügte Vize-Weltmeister Dietmar Hamann das Team von Trainer Domenico Tedesco bei Sky nach der tristen Nullnummer in Leipzig. Fünf Tore in neun Spielen – harmloser präsentierte sich der S04-Angriff zuletzt vor 51 Jahren. Nationalspieler Uth, gebürtiger Kölner im Dress des FC Schalke 04, weiß: „In diesem Stadion ist es immer schwer für Auswärtsmannschaften. Wir dürfen nicht erwarten, mit Leichtigkeit durchzumarschieren – gerade in der Situation, in wir uns befinden.“ Schalke scheiterte im Vorjahr im Halbfinale an der eigenen Harmlosigkeit in der Offensive – 0:1 gegen den späteren Pokalsieger Eintracht Frankfurt. Ralf Fährmann wird den Königsblauen in Köln verletzungsbedingt weiter nicht zur Verfügung stehen.