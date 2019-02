Köllner ist der nächste: Darum ist Hannover 96 in dieser Saison der Trainer-Killer

In dieser Woche hat es Michael Köllner erwischt. Der Cheftrainer des 1. FC Nürnberg wurde am Dienstag ebenso wie Sportvorstand Andreas Bornemann seines Amtes enthoben, nachdem seine Mannschaft im Kellerduell gegen Hannover 96 den Kürzeren gezogen hatte und ans Tabellenende rutschte. Nicht das erste Mal in dieser Saison, das ein Übungsleiter nach einer Niederlage gegen die Niedersachsen gehen muss.

In der Hinrunde traf es bereits den ehemaligen 96-Coach Tayfun Korkut beim VfB Stuttgart. Die Schwaben verloren in der HDI-Arena mit 1:3 (dank eines Doppelpacks von Bobby Wood), in der Woche darauf wurde Korkut entlassen. Zählt man noch André Breitenreiter hinzu, der nach dem 1:5 der Roten gegen Borussia Dortmund seine Koffer packen musste, war 96 in drei von vier Trainerentlassungen in dieser Saison involviert.