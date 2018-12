Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Köln gegen Bochum und Sandhausen gegen Fürth

Vor dem Duell mit dem VfL Bochum am Freitagabend (19.30 Uhr), warnt Köln-Trainer Markus Anfang vor dem Gegner: "Alle, die das Hinspiel noch im Kopf haben, wissen, dass Bochum eine Mannschaft ist, die richtig guten Fußball spielen kann. Sie haben generell viele Torchancen kreiert und haben gerade im offensiven Bereich viele Spieler mit Erfahrung."

Schon ein Remis würde die Kölner auf Platz eins befördern. Für Bochum-Trainer Robin Dutt wäre so ein Ergebnis bereits ein Erfolgserlebnis: "Meine Mannschaft hat ganz klar die Qualität, auch in Köln zu bestehen. Wir sind in der Lage, dem FC auch im eigenen Stadion Probleme zu bereiten."