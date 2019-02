Zweitliga-Konferenz im Liveticker mit Köln, Darmstadt, Bochum und St. Pauli

Gleich vier Spiele stehen in der 2. Bundesliga am Samstagmittag an. Der 1. FC Köln erwartet den SV Sandhausen, der SV Darmstadt trifft auf Dynamo Dresden, der VfL Bochum hat Holstein Kiel zu Gast und der FC Ingolstadt muss beim FC St. Pauli ran. Verfolgt die Spiele in der Konferenz im SPORTBUZZER-Liveticker.