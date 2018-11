Der härteste Rivale des Hamburger SV in der 2. Bundesliga ist nur neun Kilometer entfernt. Der HSV und der FC St. Pauli kämpfen am Samstag (13 Uhr) zeitgleich um die Spitze. Gewinnt der Bundesliga-Absteiger bei Erzgebirge Aue (So könnt ihr das Spiel live sehen!), behält er in jedem Fall Platz eins. St. Pauli trifft ebenfalls ab 13 Uhr auf den 1. FC Heidenheim. Vor dem 13. Spieltag rangiert der HSV mit 24 Punkten vor dem Kiezclub (22) und dem 1. FC Köln (21).

Der HSV würde gern mit einem Erfolgserlebnis und als Tabellenführer in die Länderspiel-Pause gehen. "Die Mannschaft weiß, dass wir uns jetzt da oben festsetzen können und es sich lohnt, alles zu geben", sagte Cheftrainer Hannes Wolf. Seit seinem Amtsantritt vor zweieinhalb Wochen holten die Hamburger in drei Pflichtspielen drei Siege und blieben ohne Gegentor.