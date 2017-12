Köln-Sportchef Veh giftet: Die Misere hat Peter Stöger zu verantworten

Veh schiebt Stöger den Schwarzen Peter zu! *Der neue Sportchef des abgeschlagenen Bundesligisten 1. FC Köln, Armin Veh, *hat sich heftig an Peter Stöger abgearbeitet. Der Ex-Trainer, der die Geschicke der Domstadtelf viereinhalb Jahre lang geleitet hatte, sei schuldig an der sportlichen Misere und dem riesigen Lazarett des Effzeh. Köln hat vor Abschluss der Hinrunde geradezu lächerliche drei Punkte auf dem Konto - der schlechteste Wert der Bundesliga-Historie.

Vor dem Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg griff Veh, der erst seit fünf Tagen Chef am Geißbockheim ist, Stöger nun hart an. Wer ist Schuld an der Misere? "Da kann mein jetziger Trainer nichts für. Das hat ein anderer zu verantworten", grollte der 56-Jährige, der 2007 mit dem VfB Stuttgart Deutscher Meister wurde, im Interview bei Sky. Damit ist natürlich Stöger gemeint. Am 3. Dezember löste Stefan Ruthenbeck den beliebten Österreicher als Trainer ab - und blieb seither punktlos.