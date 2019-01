Kommando zurück? 96-Trainer Breitenreiter spricht sich für Fossum-Verbleib aus

Schon vor dem Trainingslager in Marbella war es nur noch am potenziell abnehmenden Verein, Iver Fossum von Hannover 96 loszueisen. Der Verein wollte den Norweger abgeben - jetzt untermauert Trainer André Breitenreiter nochmal, was er für eine hohe Meinung von dem Kreativspieler hat.