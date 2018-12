Kommentar zur Bayer-Entlassung von Heiko Herrlich: Kaum zu glauben!

Der Zeitpunkt ist kurios: Aus den vergangenen sechs Bundesliga-Spielen hat Bayer Leverkusen unter Heiko Herrlich 13 Punkte geholt, die Europa League hat er als Gruppensieger abgeschlossen und im DFB-Pokal den Tabellendritten Borussia Mönchengladbach mit 5:0 aus dem Stadion geschossen. In der Liga hat sich Bayer in die erste Tabellenhälfte zurückgepirscht, ist in Reichweite zu den internationalen Plätzen. Und dann die Trennung? Kurz vor Weihnachten? Schöne Bescherung!