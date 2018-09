Kommentar zum Fehlstart von Bayer Leverkusen: Heiko Herrlich muss jetzt liefern

Wer kann den FC Bayern stoppen? Diese Frage stellten sich nach sechs Meistertiteln in Folge so ziemlich alle Fans und Fußball-Experten in Deutschland – und nicht wenige sahen in Bayer Leverkusen einen potenziellen Bayern-Jäger. Doch der Saisonstart der Werkself ging komplett in die Hose. 0:2 am ersten Spieltag in Gladbach – und nun das 1:3 zu Hause gegen den VfL Wolfsburg.