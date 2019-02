Kommentar zum Remis des BVB: Dortmunder Arroganz wird bestraft

Vermutlich war es kein Zufall, dass dieses Missgeschick ausgerechnet an dem Tag passierte, als der größte Mahner nicht auf der Bank saß, sondern krank im Bett lag . Ohne Trainer Lucien Favre verspielte Borussia Dortmund gegen die TSG Hoffenheim eine 3:0-Führung und kassierte in 15 Minuten noch drei Gegentore. Die zwei verlorenen Punkte können im Titelrennen noch verdammt wehtun.

Der BVB muss den Vorsprung mit seiner Klasse über die Zeit bringen

Im dritten Pflichtspiel in Folge gab der BVB eine Führung aus der Hand und muss nach dem Pokalaus gegen Werder Bremen nun auch um die Meisterschaft bangen. Es mag an fehlender Routine liegen, vielleicht gibt es aber noch einen anderen, viel gravierenderen Grund: Überheblichkeit und Arroganz!

Mit seiner individuellen Klasse muss ein Spitzenreiter der Bundesliga einen 3:0-Vorsprung nach 75 Minuten in einem Heimspiel einfach über die Zeit bringen – egal gegen welchen Gegner. Wer es aber immer wieder mit Hacke, Spitze, 1-2-3 probiert und es alleine versucht, statt den besser postierten Mitspieler zu suchen, wie es die Dortmunder Offensivkräfte ein ums andere Mal taten, darf sich nicht wundern. Eine reine Sache der Einstellung, keine Frage von fehlender Qualität .

Den Dortmundern bleibt zu wünschen, dass Favre schon bald wieder bei Kräften ist und ihnen diese Marotten austreiben wird. Ansonsten müssen die BVB-Fans am Saisonende wieder zuschauen, wie der FC Bayern die Schale am Marienplatz präsentiert, statt mit ihren Stars am Borsigplatz zu feiern.