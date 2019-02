Kommentar: Christian Heidel ist bei Schalke 04 an seiner Transferpolitik gescheitert

Am Ende muss man vor Christian Heidel den Hut ziehen. Der Abgang des Managers bei Schalke 04 hat zumindest Stil. Er verzichtet auf eine Abfindung, will seinen Nachfolger bis zum kommenden Sommer einarbeiten . Heidel möchte einen sauberen Abgang. Aufzuräumen gibt es für den nächsten starken Mann bei S04 allerdings genug.

In Heidels rund zweieinhalb Jahren in Gelsenkirchen gab es zwar Höhen wie die Vizemeisterschaft 2018 und Monate der Ruhe in einem explosiven Umfeld. Es gab aber auch das, was Heidel am Ende zum Verhängnis wurde: Eine in vielen Bereichen verfehlte Personalpolitik. Rund 154 Millionen Euro gab Schalke seit dem Dienstantritt des Sportvorstandes im Sommer 2016 für neue Spieler aus – gerade von den kostspieligeren Kandidaten schlug kaum ein Profi ein.