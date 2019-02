Kommentar zu Rekord-Stürmer Pizarro: Claudio, du bist eine lebende Legende!

Ist dieser Mann wirklich 40 Jahre und 136 Tage alt? Auf dem ersten Blick mag man gar nicht glauben, welch fast schon biblisches Alter (für einen Fußball-Spieler) Claudio Pizarro erreicht hat. Nur zum Vergleich: Der Oldie von Werder Bremen war bei seinem 195. Bundesliga-Treffer gegen Hertha BSC, seinem Opa-Rekord-Tor, 3215 (!) Tage älter als der aktuell jüngste Bundesliga-Trainer Julian Nagelsmann (31) von der TSG 1899 Hoffenheim. Sollte Pizarro noch nicht von allen Fans als Bundesliga-Legende angesehen werden, hat sich der Peruaner diese Auszeichnung spätestens jetzt verdient. Claudio, du bist ein Phänomen!

Claudio Pizarro bei Werder Bremen: Aufhören? Ist vorerst nicht drin!

Mit über 40 Jahren noch aktiv Fußball zu spielen, ist das eine - dann aber noch in seinem Sport so erfolgreich zu sein, das andere. Während Weltmeister Philipp Lahm mit 35 die anstehende Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland organisiert oder der vor zwei Jahren zurückgetretene Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg (33) schon TV-Experte ist, spielt Claudio Pizarro einfach weiter - und trifft (fünf Saisontreffer). Aufhören? Ein Leben nach dem Fußball? Ist (vorerst) nicht drin. "Mein Kopf sagt ja", antwortete er nach seinem Rekord-Spiel gegen Hertha BSC auf die Frage, ob er auch mit 41 Jahren noch für Werder spielen will. Ein Alter, in dem zum Beispiel Star-Coach Pep Guardiola bereits drei Meistertitel und zwei Mal die Champions League als Trainer des FC Barcelona gewonnen hat.

Und ich korrigiere mich bei Pizarro gerne: Noch im Sommer schrieb ich an dieser Stelle zur Rückkehr des vereinslosen Stürmers zu Werder: "Pizarro hat seinen Zenit längst überschritten. Nicht umsonst verlängerte Baumann den Vertrag des Stürmers 2017 nicht, nicht umsonst entschied sich der 1. FC Köln dafür, seinen verletzungsanfälligen Flop-Neuzugang der vergangenen Saison (ein Treffer in 16 Spielen) nicht mit in die 2. Liga zu nehmen ...". Die Wahrheit ist: Nicht das Alter entscheidet über die Qualität eines Spielers, sondern seine Fähigkeiten.

Claudio Pizarro besitzt die Aura einer lebenden Bundesliga-Legende

Wer Pizarro in dieser Saison schon einmal spielen gesehen hat, wird uns zustimmen: Den Eins-gegen-Eins-Sprint gegen den Verteidiger kann der Peruaner natürlich schon lange nicht mehr mitgehen - aber das braucht er auch nicht. Pizarro ist einfach ein Schlitzohr, das es so in der Bundesliga kaum noch gibt - und immer noch mit einem sagenhaften Torinstinkt und einer gnadenlosen Schusskraft ausgestattet. 195 Treffer in 463 Spielen sprechen eine deutliche Sprache.