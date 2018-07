Kommentar: Mit dem Ronaldo-Deal hat auch Italien die Bundesliga abgehängt

Spaniens LaLiga bleibt zumindest noch Lionel Messi. In der französischen Ligue 1 zaubert Neymar. In Englands Premier League tummeln sich unzählige Hochbegabte mit reichlich Gefühl in den Füßen. Und die italienische Serie A hat seit Dienstagabend Cristiano Ronaldo. Wow! Das klingt nach Spektakel. Europas Top-Ligen haben in der kommenden Saison wieder reichlich zu bieten. Halt! Stopp! Moment! Da fehlt doch was... Genau: Die Bundesliga. Oder besser die Weltmeister-Liga. Naja, zumindest noch bis Sonntag. Nach dem WM-Finale in Russland ist dann auch in dieser Rest-Glanz futsch. Es bleibt ein Produkt aus dem mittleren Regal. Ohne Weltstars, aber mit einem Serienmeister, der die nach Spannung dürstenden Fans seit Jahren in den Schlaf spielt.