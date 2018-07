Kommentar: Darum ist Frankreich ein verdienter Weltmeister

Frankreich hat es geschafft! Die Mannschaft von Trainer Didier Deschamps ist zum zweiten Mal in der Geschichte Weltmeister. 18 Jahre nach dem ersten Triumph in der Heimat krönten sich die Franzosen in Moskau zum Nachfolger der Deutschen. Der SPORTBUZZER hat die Noten der "Equipe Tricolore" in der Einzelkritik. © dpa