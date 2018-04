Kommentar: Darum macht der Videobeweis nichts gerechter

96-Trainer Andre Breitenreiter: "Es war ein reguläres Tor zum 3:3, der Ellenbogen von Poulsen war auf gleicher Höhe mit dem Fuß von Füllkrug. Nach dem falschen Eckball, der in Frankfurt zum Tor führte und das reguläre Tor in Dortmund, was nicht anerkannt wurde, ist das wieder eine Entscheidung, die gegen uns fällt. Ich habe immer für den Videobeweis plädiert, aber heute sind wir sauer. So lange es nicht 100-prozentig für Gerechtigkeit sorgt, ist es nicht das richtige Mittel. Das ist noch nicht perfekt ausgearbeitet. Natürlich hilft eine kalibrierte Linie. Entscheidungen müssen so getroffen werden, dass es keine Zweifel gibt und sie richtig sind. Warum greift der Videoassistent ein, obwohl es keine klare Situation ist? Das ist uns anders vermittelt worden." © Maike Lobback