Kommentar: Das arme Togo kann nichts für den Bebou-Ausfall

Ist natürlich alles drin in der Togowabohu-Geschichte um Ihlas Bebou, der 96 nach Lage der Dinge für einige Wochen fehlen wird. Man stellt sich als hannoverscher Fußballfan ja simpel vor, wie der Offensivspieler seinen wertvollen Körper für mehr als 10 000 Kilometer hin und zurück in einem Flugzeugsitz quälen, dabei womöglich Thrombosestrümpfe tragen muss und sich den Rücken übel verrenkt.

In Wahrheit sind das gängige Vorurteile, und es ist vor allem Pech. Wenn ein Verein wie 96 gute ausländische Spieler verpflichtet, muss er damit rechnen, dass sie zu Länderspielen reisen, dafür Strapazen auf sich nehmen müssen und sich in Training und Spiel verletzen können – so etwas passiert ständig im Bundesligaalltag, und auch unter 96-Obhut erlitt Bebou bereits Blessuren.

Ohne Bebou fehlen Tempo und Torgefahr

Vielmehr zeigt das vermeintliche Togowabohu um Bebou, wie sehr 96 in der aktuellen Punktekrise auf einige wertvolle Spieler angewiesen ist. Und dass der Kader eben nicht so erstklassig besetzt ist, um jeden Leistungsträger annähernd gleichwertig zu ersetzen – auch Hannovers neue Japaner können da nicht einspringen. Ohne Bebou fehlen 96 am Sonntag in Gladbach jedenfalls Tempo und Torgefahr. Die Chancen auf einen ohnehin unwahrscheinlichen Auswärtssieg schrumpfen weiter, das ist dramatisch – man sollte es aber nicht allein dem armen Togo in die Schuhe schieben.